快訊

約「北市府面交大麻」社會局女科員涉販毒 與男友各20萬交保

獨／76歲不老男神曝光 胃部曾失去消化功能暴瘦21公斤

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

足球／U20女足亞洲盃 中華隊0比6不敵韓國吞首敗

中央社／ 台北6日電
中華隊(中)不敵韓國隊。中華足協臉書
中華隊(中)不敵韓國隊。中華足協臉書

中華U20女足今天亞洲盃分組賽第2戰迎戰韓國，未能抵擋對手攻勢，以0比6吞下首敗，9日將出戰實力強勁的澳洲，將力拚分組賽第2勝，爭取晉級機會。

U20女子亞洲盃在烏茲別克舉行，8隊分成2組進行單循環賽，取分組前2晉級，4強隊伍將能前進今年8月底在哥倫比亞登場的U20世界盃。

中華U20女足這次由總教練謝志君領軍，與烏茲別克、韓國、澳洲同組，首戰以2比0扳倒地主烏茲別克，拿下近20年來首勝。

中華隊今天碰上韓國隊，韓國隊在開賽第28分鐘，靠著全有京（Jeon Yu-Gyeong，音譯）射門，並在8分鐘後再進1球，落後2球的中 隊，隨後由陳昱嫀發動攻勢，可惜球中柱後彈出。

韓國隊下半場攻勢不斷，反觀中華隊全場僅1次射門紀錄，最終以0比6落敗。

中、韓目前同為1勝1敗，但中華隊今天對戰失6球，晉級情勢較為不利，中華隊接下來將休兵2天，9日下午將迎接分組賽最終戰，對決同組最強勁的對手澳洲，而同時間韓國與烏茲別克也將交手，決定4強門票誰屬。

延伸閱讀

接見韓駐台代表李殷鎬 韓國瑜提自己名字笑喊「特別有緣」

BLACKPINK Jennie 性感亮相巴黎時裝週 網讚：離開YG更美了！

東協澳洲峰會 聚焦南海議題與海洋安全合作

愛莉莎莎奔韓國動手術！曝「術後成果」：好像換個人

相關新聞

法國羽賽／不敵印度斯里坎 周天成首輪三局苦戰止步

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天在男單32強賽遭遇印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth...

拳擊／黃筱雯迎接奧運資格賽首戰 目標穩中求勝

調整備戰多時，中華隊「四金釵」之一的黃筱雯，將在義大利當地時間7日迎來奧運資格賽首場賽事，對手是來自智利的布拉沃（Den...

網球／台維斯盃選手權益疑慮 體育署座談會達成三共識

上月初於我國主辦的台維斯盃，選手奮戰拚搏的表現，讓國人留下深刻印象，賽會期間，外界曾關注組訓、賽事盈餘分配、肖像權使用等...

拔河／陳進貴當選亞洲拔總副會長 盼替台灣發揮影響力

在印度舉辦的亞洲拔河總會會長改選傳回捷報，中華拔協推派代表參選的陳進貴以全票當選第1副會長，他盼能發揮影響力，讓亞洲更多...

青年盃田徑／破釜沈舟的決心 謝元愷110欄首達世青賽標

放眼世青賽達標的鳳山商工欄架好手謝元愷，在僅剩下2場賽事必須2次達標的情況下，今天在新北市全國青年盃田徑公開賽高男110...

青年盃田徑／100欄也過亞青標 易柏安衝出女子歷年第10傑

新北市全國青年盃田徑公開賽今天上午舉行男女子組百米欄架決賽，其中在高中組賽事傳來佳績，高女組北門高中易柏安在風速＋2.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。