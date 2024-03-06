足球／U20女足亞洲盃 中華隊0比6不敵韓國吞首敗
中華U20女足今天亞洲盃分組賽第2戰迎戰韓國，未能抵擋對手攻勢，以0比6吞下首敗，9日將出戰實力強勁的澳洲，將力拚分組賽第2勝，爭取晉級機會。
U20女子亞洲盃在烏茲別克舉行，8隊分成2組進行單循環賽，取分組前2晉級，4強隊伍將能前進今年8月底在哥倫比亞登場的U20世界盃。
中華U20女足這次由總教練謝志君領軍，與烏茲別克、韓國、澳洲同組，首戰以2比0扳倒地主烏茲別克，拿下近20年來首勝。
中華隊今天碰上韓國隊，韓國隊在開賽第28分鐘，靠著全有京（Jeon Yu-Gyeong，音譯）射門，並在8分鐘後再進1球，落後2球的中 隊，隨後由陳昱嫀發動攻勢，可惜球中柱後彈出。
韓國隊下半場攻勢不斷，反觀中華隊全場僅1次射門紀錄，最終以0比6落敗。
中、韓目前同為1勝1敗，但中華隊今天對戰失6球，晉級情勢較為不利，中華隊接下來將休兵2天，9日下午將迎接分組賽最終戰，對決同組最強勁的對手澳洲，而同時間韓國與烏茲別克也將交手，決定4強門票誰屬。
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