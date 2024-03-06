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法國羽賽／不敵印度斯里坎 周天成首輪三局苦戰止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。新華社資料照
周天成。新華社資料照

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天在男單32強賽遭遇印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth），儘管第二局一度化解對手賽末點將戰線延長，但最終仍是以15：21、22：20、8：21敗下陣來，無緣16強。

在上月的泰國名人賽奪下個人本季首冠後，周天成德國公開賽卻在第二輪就止步，而本周超級750的法國公開賽，周天成在首輪就遭遇苦戰，面對過去曾登上球王寶座的印度好手斯里坎，雙方過去曾8度交手由周天成拿下6勝2敗對戰優勢，不過兩人最近一次碰頭是在去年日本公開賽，當時由斯里坎以直落二勝出。

而兩人今天再度碰頭周天成依舊陷入苦戰，在前兩局賽事中周天成幾乎都處在一路落入的狀況，不過在首局以15：21讓對手先下一城後，第二局周天成則是在激烈的拉鋸戰中，一度被斯里坎取得賽末點，不過他仍是扛著壓力在關鍵時刻連得3分，反倒以22：20扳平戰局。

第三局打到4：6後，周天成一度因為撲救導致右膝蓋受傷申請傷停治療，不過在回到場上後賽況卻出現一面倒的狀況，斯里坎靠著局中一波9：0攻勢拉開差距，最終就以21：8取勝，周天成則是在首輪止步。

至於我國女單好手許玟琪，今天則是在首輪遭遇越南選手阮垂玲，最終以21：16、21：12直落二勝出，繼戴資穎後晉級到16強。

周天成 羽球 許玟琪

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