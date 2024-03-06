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網球／台維斯盃選手權益疑慮 體育署座談會達成三共識

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署競技運動組藍坤田組長說明輔導網球協會與台維斯盃教練及選手座談情形，並達成三項共識，呼籲協會重視選手權益。圖／體育署提供
體育署競技運動組藍坤田組長說明輔導網球協會與台維斯盃教練及選手座談情形，並達成三項共識，呼籲協會重視選手權益。圖／體育署提供

上月初於我國主辦的台維斯盃，選手奮戰拚搏的表現，讓國人留下深刻印象，賽會期間，外界曾關注組訓、賽事盈餘分配、肖像權使用等相關權益問題，教育部體育署鄭世忠署長賽後立即與選手會面，同時深入瞭解選手期待協會精進的相關具體建議，體育署昨天召開座談會，邀請近5屆台維斯盃教練選手與中華民國網球協會共同參加，並充分對話溝通，建立未來策進作法。

體育署表示，本次座談會網球協會由秘書長王凌華親自出席，會中針對選手及教練提出相關策進建議，協會也做出善意的溝通及回應，未來會盡力維護選手權益，已初步達成以下三項共識，後續將由網球協會納入相關機制辦理：

一、 國家隊組訓部分，未來台維斯盃總教練人選，將開放參賽選手推薦名單，再經選訓程序遴選產生；至於，代表隊的職員組成，將納入個別選手原支援團隊人員一併納入考量。

二、 選手權益部分，未來徵詢台維斯盃選手出賽意願時，同步提供肖像權使用、賽事盈餘分潤、保險內容及選手參與之活動等權益資訊，讓選手第一時間掌握，並簽訂協議書。

三、 建立協會與台維斯盃選手之間專責溝通管道，協助瞭解選手需求，以提供完善的後勤支援服務。

體育署最後表示，針對未來有職業或企業聯賽運動員代表國家出賽，希望相關協會針對組訓支援及選手相關權利義務，可以事前與選手們及利害關係人完整溝通說明，以建立團隊共識，同心爭取國際參賽佳績。特別是近期足球協會與女足球員之間的合約爭議，體育署也將促請足協在近期集訓時間邀請所有女足球員們、總教練與女足工會代表一同座談，屆時體育署也將與會表達對選手知情相關權益維護的重視，希望協會與總教練將希望女足球員一同努力之處透過對話達成共識。體育署以身作則支持選手、教練與協會，更希望和協會一同成為選手、教練的後盾。

台維斯盃 體育署

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