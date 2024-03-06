網球／台維斯盃選手權益疑慮 體育署座談會達成三共識

上月初於我國主辦的台維斯盃，選手奮戰拚搏的表現，讓國人留下深刻印象，賽會期間，外界曾關注組訓、賽事盈餘分配、肖像權使用等相關權益問題，教育部體育署鄭世忠署長賽後立即與選手會面，同時深入瞭解選手期待協會精進的相關具體建議，體育署昨天召開座談會，邀請近5屆台維斯盃教練選手與中華民國網球協會共同參加，並充分對話溝通，建立未來策進作法。

體育署表示，本次座談會網球協會由秘書長王凌華親自出席，會中針對選手及教練提出相關策進建議，協會也做出善意的溝通及回應，未來會盡力維護選手權益，已初步達成以下三項共識，後續將由網球協會納入相關機制辦理：

一、 國家隊組訓部分，未來台維斯盃總教練人選，將開放參賽選手推薦名單，再經選訓程序遴選產生；至於，代表隊的職員組成，將納入個別選手原支援團隊人員一併納入考量。

二、 選手權益部分，未來徵詢台維斯盃選手出賽意願時，同步提供肖像權使用、賽事盈餘分潤、保險內容及選手參與之活動等權益資訊，讓選手第一時間掌握，並簽訂協議書。

三、 建立協會與台維斯盃選手之間專責溝通管道，協助瞭解選手需求，以提供完善的後勤支援服務。

體育署最後表示，針對未來有職業或企業聯賽運動員代表國家出賽，希望相關協會針對組訓支援及選手相關權利義務，可以事前與選手們及利害關係人完整溝通說明，以建立團隊共識，同心爭取國際參賽佳績。特別是近期足球協會與女足球員之間的合約爭議，體育署也將促請足協在近期集訓時間邀請所有女足球員們、總教練與女足工會代表一同座談，屆時體育署也將與會表達對選手知情相關權益維護的重視，希望協會與總教練將希望女足球員一同努力之處透過對話達成共識。體育署以身作則支持選手、教練與協會，更希望和協會一同成為選手、教練的後盾。