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巴黎奧運塞納河上開幕式 法國首度預估數字 逾32萬人可參加

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
法國首次對巴黎奧運開幕式的預計參與人數給出明確數字。 美聯社
法國首次對巴黎奧運開幕式的預計參與人數給出明確數字。 美聯社

法國首次對巴黎奧運開幕式的預計參與人數給出明確數字，內政部長達馬南今天表示，在塞納河上舉辦的開幕式，將發售或送出共32萬6000張票。

法新社報導，由於遭到法國安全部門抵制和擔憂發生恐怖攻擊，巴黎奧運組委會縮減了這項水上遊行的規模，他們一度預計會有多達200萬人參加。

即便如此，巴黎奧運開幕式的規模仍將打破紀錄，因為之前所有的開幕式都是在奧運主場館舉辦。

達馬南（Gerald Darmanin）在參議院聽證會上表示：「下游將有10萬4000名購票觀眾，上游則會有22萬2000名觀眾持免費門票入場。」

他估計，7月26日將有另20萬人在能俯瞰塞納河（Seine）的建築物上觀看沿河的露天遊行，還有5萬人將在法國首都巴黎的粉絲區觀賞。

在塞納河舉行船上露天開幕儀式，符合把巴黎奧運打造成「標誌性」盛會的承諾，組委會渴望打破過去傳統，舉辦世界上最盛大的體育賽事。

2008年北京夏季奧運的開幕典禮被普遍公認是史上最壯觀的一次，經典電影「猜火車」（Trainspotting）導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）監製的2012倫敦奧運開幕典禮，因展示英國多變的一面而廣受好評。

巴黎地區最高安全官員季佑（Marc Guillaume）在同場聽證會上說，開幕式當天將有180艘船隻沿著6公里長的塞納河河道航行，其中有94艘將載著運動員。

達馬南解釋：「沒有國家通知我們他們不會參與。他們對我們的籌辦深具信心。」

達馬南一再強調確保奧運安全舉行的挑戰規模，奧運將在這座光之城周圍的場館舉辦，包括艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、協和廣場（Place de la Concorde）與榮軍院（Les Invalides）等熱門觀光景點。

巴黎奧運將於7月26日到8月11日舉行，接著帕拉林匹克運動會將於8月28日到9月8日登場。

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