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青年盃田徑賽／受惠赴美訓練 林志成撐竿跳又奪金
我國男子撐竿跳全國紀錄保持人林志成，昨天在新北市全國青年盃田徑公開賽中，靠著加賽跳過5公尺10擊敗台體大許德敬拿下金牌，繼春季盃跳過5公尺25後再度奪金，賽後強調除了放眼刷新全國紀錄，更希望跨過亞洲層級的5公尺50門檻。
林志成去年9月在板橋田徑場舉行的城市盃中跳出5公尺38，刷新黃正琦保持的全國紀錄，昨重返破紀錄幸運地，受到場地「亂風」影響，最終僅跳出5公尺10的成績，但在其他選手也受到影響下，仍是拿下開季第2面金牌。
這次參加青年盃，林志成、黃正琦的上半身都明顯變得更為壯碩，林志成坦言除了刻意增加訓練，另一大因素就是1月前往美國移訓兩周，認清自己與國際頂尖選手的差距。
兩人的教練教練葉健銘表示，林志成、黃正琦這幾年受疫情影響，出國比賽的機會並不多，但這趟美國行讓他們開了眼界，也在觀念上有了很大改變，林志成甚至在過年期間還要求加練，展現十足企圖心，「在美國比賽時，我們選手已經結束比賽，其他人卻才剛要起跳，這對他們是很大的衝擊。」
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