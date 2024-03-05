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法國羽賽／雙胞胎、林俊易開紅盤 戴資穎首輪遇「內戰」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

總獎金85萬美金的法國羽球公開賽今天點燃戰火，首日賽程中華隊共有7組選手上陣，包括「一姊」戴資穎和宋碩芸的「內戰」；打頭陣的李家雙胞胎李芳任／李芳至旗開得勝，直落2力退馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），奪下4度交手的第一場勝場，「左手重砲」林俊易更逆轉拍下日本名將西本拳太，為台將開出紅盤。

李家雙胞胎目前世界排名24，過去3度碰世界排名19的馬來西亞對手都吞敗，今天在超級750系列的法國公開賽打出不同氣象，且是從首局0：5落後下一路追趕，且在13：14時連拿4分逆轉，以21：19先下一城。

第二局雙胞胎在4：4時打出連拿7分攻勢，絕對領先雖在後段兩度被追到1分差，但雙胞胎適時回穩，連拿3分鎖定勝利，以21：17收下對戰首勝和16強門票。

男單最先上陣的「左手重砲」林俊易，首輪就遭遇世界排名11的日本好手西本拳太，世界排名21的林俊易首局從11：17落後一路追到16：17，但反撲差一步，16：21讓出首局；第二局林俊易以21：15扳平局數，決勝局更在0：2落後下打出連拿14分的瘋狂攻勢，最終以21：5搶下超過1小時10分鐘的大戰勝利。

生涯3度打進法國賽決賽的小戴，今年以第3種子身份挑戰第2冠，首輪遭遇自家人宋碩芸，預計台灣時間晚上11點上陣，「羽球王子」王子維緊接在小戴後出賽，對手是印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）。

戴資穎 林俊易 羽球

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