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巴黎奧運官方海報顛覆傳統 運動與古蹟浪漫相遇

中央社／ 巴黎5日專電

2024巴黎奧運帕運的官方海報昨天出爐，顛覆過去奧運海報單純傳統，集結所有巴奧元素，以繽紛色彩呈現一個城市古蹟與運動相遇的想像微觀世界。畫家說，圖畫中藏了8隻吉祥物。

有別於過往清晰精簡，由單一主題加上奧運五環的視覺呈現，昨天出爐的巴黎奧運海報顛覆以往，集結了所有奧運的重要元素，繪製精細、用色繽紛。

官方海報由一左一右兩幅構成，左邊描繪奧運，右邊則是帕運，兩幅合體展現完整畫面。巴黎奧運視覺負責人洪森（Joachim Roncin）說，兩幅畫共同述說一個故事，完整彼此。

在這個充滿想像力的廣大開放奧運場館，中間是被開幕式場地塞納河環繞的艾菲爾鐵塔，周邊則是夏佑宮（Palais de Chaillot）、大皇宮（Grand Palais）等巴黎的象徵性古蹟建物。

在這張令人目不暇給的巨型海報中，有獎牌、空中地鐵、奧運聖火、奧運主要競賽場館、塞納河上的船隻、本屆奧運Logo，同時也是法蘭西共和國擬人象徵「瑪麗安娜」（Marianne），當然還有本屆奧運的主辦國自選項目衝浪、霹靂舞、滑板和攀岩。

借用遊戲繪本「查理在哪裡」（Où estCharlie?）概念，同時紀念為緬懷恐怖攻擊受害者而生的「我是查理」（Je suis Charlie）口號，創作者卡托尼（Ugo Gattoni）藏了8隻巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryges）在畫面中，等待民眾仔細尋找。

卡托尼向「巴黎人報」（Le Parisien）表示，6個月前接到任務後他立刻想像到，「城市化身為向全球開放的巨型場館，人們在這個巴黎古蹟和運動項目快樂共存的微觀世界中漫步」。

為手繪這幅長150公分，寬110公分的海報，卡托尼花費了2000個小時，耐心雕刻細節，催生出一個細膩非凡的宇宙。

卡托尼說：「這是一個運動在城市裡的幻想曲」。海報中，田徑舉辦場地法蘭西體育場包圍艾菲爾鐵塔、鐵塔對面托卡德洛（Trocadéro）的樓頂竟能遠眺奧運帆船場地南法馬賽港，遠方甚至還有衝浪比賽場地大溪地特乎普歐（Teahupoo）的大浪。

巴黎奧運講求平權，卡托尼非常細心繪製了相同數量的男性與女性。海報中總共有47項運動，奧運史上首次讓民眾參與競賽的「全民馬拉松」也是元素之一。

洪森表示：「我們想要一幅充滿象徵的海報，能花好幾個小時欣賞它，並了解2024巴黎奧運的計畫。這幅畫同時也是古蹟文物與運動的相遇。選手要花幾千個小時訓練，卡托尼也是，他投入大量時間繪製了這些非凡的海報。」

第33屆夏季奧林匹克運動會，也就是2024年巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。

2024巴黎奧運 帕運 衝浪

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