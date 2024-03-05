青年盃／美國行受衝擊 林志成撐竿跳放眼亞洲5公尺50門檻

我國男子撐竿跳全國紀錄保持人林志成，今天在新北市全國青年盃田徑公開賽，靠著加賽跳過5公尺10的成績拿下金牌，儘管這項成績與他所保持的全國紀錄5公尺38還有一段差距，但林志成也坦言，1月赴美移訓後接受到不少觀念上的衝擊，也期盼今年能夠再度刷新全國紀錄，甚至是向亞洲層級的5公尺50挑戰。

林志成去年在新北市城市盃跳過5公尺38，刷新亞運國手黃正琦所保持的全國紀錄5公尺35，今天他再度回到當初打破紀錄的福地板橋田徑場，但卻受到場地的「亂風」影響，在多數選手普遍都受到影響的情況下，最終僅以5公尺10的成績摘下金牌，黃正琦則是三次試跳失敗收場。

體脂僅有8％的林志成，今年與黃正琦上半身明顯變得比過去更為壯碩，坦言除了刻意增加上半身訓練，另一大因素就是1月前往美國移訓兩周，讓他們飽受觀念上的巨大衝擊。

林志成在青年盃以5公尺10成績摘下金牌。記者劉肇育／攝影

林志成指出，這次赴美移訓與不少國際頂尖選手同場競技比賽氣氛相當好，也看到很多自己不足之處，尤其是在捲體動作上的差距，「以前在台灣都覺得自己捲體已經算是快了，但去到那邊才發現跟國際選手的差距。」

教練葉健銘也表示，過去透過口頭告訴選手可以改進的地方，但能吸收的卻是相當有限，不過這趟美國行讓選手開了眼界，也遭遇相當大的觀念衝擊，讓他們更能了解自己的不足之處，甚至還在過年放假期間主動要求縮短休息時間進行訓練。

葉健銘指出，林志成、黃正琦今年開季狀況都不錯，今年要再將全國紀錄推高應該不是難事，明年世大運更將是兩人當前的主要戰場，目標將是放眼亞洲頂尖選手的5公尺50門檻，期待2年後能力拚台灣在亞運史上的首面撐竿跳獎牌。