足球／不平等合約遭轟 足協致歉：作廢合約

中華足協和中華女足的合約遭檢視，其中多條「不平等條約」受到討論和抨擊，今天中華足協發出公告，和球員表達歉意外也宣布，作廢合約內容，3月25日集訓日就會將合約歸還給球員。

足協今年1月給中華女足的合約，今天遭球評石明謹踢爆，其中包括球員要經足協同意才能和效力俱樂部簽約，球員非經足協同意不得從事表演、廣告或宣傳等活動，球員還要同意肖像權、影音權讓足協無償使用，且所有獲利都由足協獨有等，合約一出引發熱議，此貼文臉書上已有超過2千則分享。

有關近日本會與國家成年女足隊球員簽訂合約引發爭議一事，本會深刻了解社會上多方關切與疑慮之處，也在此對球員們表達歉意。

首先感謝教育部體育署的督導以及社會大眾的意見，本會已決議將在三月二十五日國家隊集訓日先歸還該合約予球員，並作廢該合約內容。

其次，本會考慮於近期成立專案小組，邀請女足隊球員、球團代表、女足工會代表與總教練與會討論，期望能在兼顧球員與球團權益、訓練紀律及團隊榮譽的最大共同利益目標下，提出適合目前國家成年女足隊的團體協議。

最後，由於國家女足隊其長期訓練之特性，本會期待未來能取得球員的共識後，並攜手尋求外部資源的支持，取得雙方協議的最佳方案，讓協會成為女足球員的強力後盾。