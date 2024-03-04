快訊

機車遭撞整排倒...休旅車暴衝1死2傷 肇事駕駛疑昏眩釀禍稱「太勞累」

證實市場傳聞！蘋果官網上架新產品MacBook Air 起售價35,900元

獨／台股活水到！這檔ETF兩天吸金破300億元 明數字料更驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／簽約內容爆爭議 足協向女足球員道歉、作廢合約

中央社／ 台北4日電
中華女足隊。圖／中華足協提供
中華女足隊。圖／中華足協提供

中華足協遭爆逼迫女足國家隊簽訂不平等合約，進而引發爭議。中華足協今天發出聲明表示，除了對球員們道歉外，也強調會作廢該合約內容。

球評石明謹在臉書爆料，指稱中華民國足球協會逼迫女足國家代表隊成員簽署不平等合約，並表示合約內容都是足協要求球員提供的權利以及禁止事項，「足協幾乎把自己當成全權經紀公司在處理，而且還不分錢給選手，甚至威脅不簽約的話，恐怕以後會沒有球踢。」

對此，足協今天發出聲明表示，近來與國家成年女足隊球員簽訂合約引發爭議一事，深刻了解社會上多方關切與疑慮之處，也在此對球員們表達歉意。

足協強調，除了感謝教育部體育署的督導以及社會大眾的意見，目前已決議將在3月25日國家隊集訓當日，先歸還該合約給球員，「並作廢該合約內容」。

另外，足協考慮於近期成立專案小組，邀請女足隊球員、球團代表、女足工會代表及總教練與會討論，期望能在兼顧球員與球團權益、訓練紀律及團隊榮譽的最大共同利益目標下，提出適合目前國家成年女足隊的團體協議。

中華足協 體育署

延伸閱讀

法國羽賽／不只台灣選手遭竊李洋坦言害怕 體育署說話了

中華電攜手波蘭電信 5G專網國家隊登陸歐洲

中超新賽季今揭幕 中國足協發布文件防範「假賭黑」

足球／C羅猥褻手勢挑釁觀眾 沙烏地足協禁賽一場並罰款

相關新聞

法國羽賽／不只台灣選手遭竊李洋坦言害怕 體育署說話了

BWF超級750系列的法國公開賽本周在巴黎點燃戰火，今年場地在巴黎奧運場館舉行，形同奧運測試賽，中華隊精銳盡出，但還沒開...

羽球／戴資穎法國拚冠 北高兩市214公車致敬球后在位紀錄

我國羽球「一姊」戴資穎為巴黎奧運積分最後衝刺，本周將在超級750系列的法國公開賽登場，長期贊助小戴的運動品牌VICTOR...

法國羽賽／王齊麟曝飯店遭小偷、房門被開 戴資穎：本來是我房間

超級750系列的法國羽球公開賽將在3月5日開打，不料我國羽球一姊戴資穎和男雙好手王齊麟都發文指出，選手飯店出現闖空門和行李箱被偷走的狀況。 王齊麟昨天發IG限時動態，LINE群組有人提醒選手，出

印地安泉女網／神奇謝淑薇！單打逆轉排名高600種子選手

今年澳網已宣告從大滿貫賽單打「退休」的我國「一姊」謝淑薇，本周印地安泉女網賽單、雙並行，今天單打會外賽首輪面對列13種子...

足球／簽約內容爆爭議 足協向女足球員道歉、作廢合約

中華足協遭爆逼迫女足國家隊簽訂不平等合約，進而引發爭議。中華足協今天發出聲明表示，除了對球員們道歉外，也強調會作廢該合約...

超馬／瑞典極地橫越賽開跑 台灣好手陳彥博暫居第2

超馬好手陳彥博在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，賽事已於3日上午開跑，面對惡劣的天氣與未知的大自然，陳彥博帶著台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。