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法國羽賽／不只台灣選手遭竊李洋坦言害怕 體育署說話了

聯合報／ 記者曾思儒／台北─巴黎電話採訪
李洋在臉書表達擔心。李洋臉書
李洋在臉書表達擔心。李洋臉書

BWF超級750系列的法國公開賽本周在巴黎點燃戰火，今年場地在巴黎奧運場館舉行，形同奧運測試賽，中華隊精銳盡出，但還沒開戰先傳出教練陳宏麟隨身行李遭竊、飯店遭「闖空門」事件，黃金男雙「麟洋配」成員李洋坦言對混亂狀況感到害怕，且「受害者」不只中華隊，下榻同樣飯店的印尼隊也出現受害者。

陳宏麟的隨身登機行李箱在前往飯店過程中遭竊，李洋透露，今天和同飯店的印尼隊友人分享，才得知印尼也遇到相同情形。

「他們也是有一位，到飯店一下車，跟宏麟學長一樣，小行李箱就被順走了。」李洋提到，目前得知住同間飯店的是中華隊、印尼隊和香港隊，各種狀況讓選手繃緊神經，「這是第二次出國會讓我害怕。」

李洋表示，第一次出國會「害怕」是獨自到印度小城市參加聯賽，這次是團隊行動，且是到巴黎，不料還沒開戰就出現各種狀況。

針對中華羽球隊失竊和疑似闖空門事件，體育署今天回應，已透過中華羽球協會表達關心，並瞭解相關情況，代表隊已向大會和飯店反應，報警並要求加強安全維護，羽球協會也發文請我國駐法代表處協助相關事宜。

體育署也說明，中華隊此行入住大會官方指定飯店，巴黎奧運期間將住宿無對外開放的選手村，並配合籌備會規範配置安全官，以協助維護代表隊在巴黎奧運期間的安全事宜。另請組團單位辦理代表團行前說明會時，依駐法代表處提供注意事項，加強各項安全宣導事宜。

中華隊 李洋 羽球

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