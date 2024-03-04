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羽球／戴資穎法國拚冠 北高兩市214公車致敬球后在位紀錄
我國羽球「一姊」戴資穎為巴黎奧運積分最後衝刺，本周將在超級750系列的法國公開賽登場，長期贊助小戴的運動品牌VICTOR特別推出「Team Tai」挺戴系列商品，另在北高兩地同步在214路公車打造「Team Tai主題」，致敬戴資穎女單球后在位214周的歷史紀錄。
小戴已預告巴黎奧運後結束選手生涯，最後一個賽季她前兩站都打進決賽，1月底的印度公開賽更奪下生涯第36座金盃；休養生涯一個月後，小戴再投入巡迴賽戰場，本周法國公開賽和下周全英公開賽繼續爭取佳績。
目前世界排名第3的戴資穎，累積世界球后「在位」長達214周，迄今仍是女單最長紀錄，VICTOR和小戴致敬，除推出以應援聲態感為主軸的商品，還在台北和高雄同步將214路公車打造成「Team Tai主題」，為期一個月，致敬戴資穎女單球后歷史紀錄，加上「Team Tai挺戴」主題特效濾鏡同步上線，讓球迷無論身處城市中、社群媒體上或是比賽現場，都能為小戴送上祝福與應援。
融入小戴的座右銘「Believe in Yourself」的應援服飾，包括應援T-shirt、應援運動毛巾、應援帆布袋，號召球迷力挺小戴前進巴黎。
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