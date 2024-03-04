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拳擊／成人首戰就是奧運資格賽 18歲小將過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊18歲女將郭怡萱（左）奧運資格賽闖過頭關。圖／中華民國拳擊協會提供
中華隊18歲女將郭怡萱（左）奧運資格賽闖過頭關。圖／中華民國拳擊協會提供

第一場成人國際賽就是2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽，我國18歲小將郭怡萱在女子50公斤級首戰以5：0輕取肯亞選手翁加雷（Christine Ongare），旗開得勝、晉級32強。

郭怡萱曾當選亞青、世青國手，並拿下世青第5，名，面對東京奧運有參賽記錄的翁加雷掌握優勢，但她強調挑戰才正開始，「今天打得算順利，晉級下一場還能勝利更好，但下一場更難，因為越到後面對手越難打。」

指導教練柯文明指出，郭怡萱太年經，經驗不足，首戰不應該貿然跟對手換拳，浪費太多體力，但她在閃躲與反擊的節奏掌握做得非常好，效率也高。」

郭怡萱透露，第一次成人級國際賽就是奧運資格賽，訓練上壓力較大，但期待較多，「我對第一次都還滿期待的，不會太緊張，期待的情緒更多。」

身高僅150公分的郭怡萱，靠敏捷性與技巧彌補身高劣勢，她一度想加入籃球隊，國中本想報考明仁國中女籃，但後來哥哥意外離世，決定幫哥哥完成心願才來練拳擊。

目前是讀清華大學大一菜鳥，郭怡萱過去即便是為哥哥才練拳擊，但打籃球時很快樂，練拳擊過程曾想逃避，現在逐漸熱衷這項運動，「現在不會再動搖，但遇到困境還是有點排斥。」

中華隊18歲女將郭怡萱（右）奧運資格賽闖過頭關。圖／中華民國拳擊協會提供
中華隊18歲女將郭怡萱（右）奧運資格賽闖過頭關。圖／中華民國拳擊協會提供

郭怡萱下一戰對手是首輪輪空的迦納選手阿夸（Janet Acquah），預定於當地時間3月8日出賽。

同日出賽的男子51公斤級杜柏緯，以0：5敗給查德選手阿洛泰 （Theophilus Allote）遭淘汰。柯文明表示，杜柏緯該發揮的優勢沒有發揮出來，但他已經盡力，為了家庭與拳擊蠟燭兩頭燒相當辛苦。

杜柏緯去年11月因弟弟車禍過世，家人無人照料，他得新竹、高雄兩地奔波，加上控制體重、調整狀況，還一度想放棄出賽，柯文明說：「他不應該第一場就輸的，但遇到這樣的事情，他還是撐過來了。」

中華隊在當地4日輪到男子57公斤級的李承威出賽，比賽從早上11點開始。

中華隊18歲女將郭怡萱（右）奧運資格賽闖過頭關。圖／中華民國拳擊協會提供
中華隊18歲女將郭怡萱（右）奧運資格賽闖過頭關。圖／中華民國拳擊協會提供

2024巴黎奧運 拳擊 籃球

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