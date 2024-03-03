滑冰世青賽／疫情後我國首場參賽國最多的國際賽 選手滿意溫馨安排

2024年台北世界青年花式滑冰錦標賽，為疫情後我國首場最多國參賽的國際賽事，集結45個國家，超過500多位選手跟隊職員來台參與。中華民國滑冰協會本次攜手台北福華大飯店作為本屆賽會選手村，希望打造家的感覺，帶給選手溫馨難忘的回憶。

「環境超級好，很喜歡旅館，很大什麼都有，吃得也好吃，結交到很多新朋友，很滿意很開心。」美國花式滑冰華裔小將張雪陽（Sherry Zhang）第一次來台灣，很喜歡台灣的環境，也很感謝台灣滑冰小將蔡玉鳳熱情接待。

張雪陽說，台北福華為選手們一天準備四餐，非常貼心，訓練與賽事安排上，不擔心餓肚子，「我很喜歡吃他們的燒賣，燒賣超級好吃，我想要多吃一點，因為回去後就吃不到這味道了。」

紐西蘭華裔小將、冬季青年奧運銅牌得主李彦皞（Yanhao "Dwyane" Li）同樣初次造訪台灣，非常讚賞飯店的美食佳餚，「台北吃得非常好，住宿也很棒，不管是牛排、火腿還是各方面的菜，都特別好吃且合口味。」

台北福華大飯店距離比賽場館台北小巨蛋不遠，鄰近東區商區，交通便利，不少國家選手都稱讚賽事期間接駁服務，以及各方面的觀光資訊都提供得很到位。

台北福華大飯店業務行銷部總監蔡佳真表示，這不是福華飯店首次作為國際賽事的選手村，「福華向來對於運動賽事很願意贊助，助一己之力，雖然我們只是飯店，但只要我們可以做到的，全力支持，希望幫助賽事成功，讓未來可以有更多美好的賽事在台灣發生 。」

蔡佳真指出除了原本飯店自我要求的品質與食安，運動員飲食需求注重均衡，餐點盡量少油、少鹽，本屆選手又以來自歐洲居多，所以供應餐點會特別留意相關背景，呈現不同菜色給選手食用，加上參賽選手年齡為青少年，運動員本身消耗熱量大、相對地食量也大，這部分會盡力符合大會需求。

台北福華大飯店業務部資深業務經理周昭安表示，許多選手都是第一次來台灣，飯店這邊準備國際語言的地圖，也力求環保少紙化，提供選手觀光訊息，促進周遭經濟消費，感受台北市的熱忱，留下感動的台灣印象。