游泳／王冠閎今年首戰繳佳績 放眼奧運200蝶決賽 

全國游泳春季游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心進行第4天賽程，也是去年杭州亞運銀牌王冠閎今年首秀，結果在50公尺蝶式小試身手游出24秒56，距自己保持的全國紀錄僅0.35秒，與教練黃智勇已經訂出今年巴黎奧運前的備戰計劃，期許以游進200蝶決賽為目標。

今年春季游泳賽除了部分選手去參加於菲律賓舉行的亞洲分齡錦標賽外，其他的選手幾乎全部到齊參賽，其中又以去年亞運銀牌王冠閎最引人矚目，這也是王冠閎經過冬訓後今年首場的賽事，教練黃智勇規劃1天1項比賽藉以維持對比賽的感覺。

王冠閎今年春季賽首秀，前幾天以100公尺自由式50秒37成績最佳，甚至還比去年全運的成績50秒71還好，創下近兩年來100公尺自由式的個人最佳成績，黃智勇說：「冠閎在去年全運後休息了一陣子，前陣子才開始透過專業體能教練來加強陸上體能的訓練，100自由式的成績表示他在力量上是有不錯的成果。」

王冠閎今參加50蝶式項目，上午預賽泳出24秒96，下午決賽再游出24秒56，雖沒有打破自己在去年全運締造的全國紀錄24秒21，但師徒兩人對成績都覺得滿意，王冠閎說：「因為最近在做體能和力量的訓練，這次比賽賽前也沒有刻意的調整，帶著訓練時累積的酸痛和疲勞感來參賽，因為過去覺得與歐美選手的差距最大在於力量，100自由式成績顯示出這陣子的訓練有讓力量提升，這次100自由式算是滿好的成績。」

距離巴黎奧運不到5月時間，教練黃智勇也設定好巴黎奧運前的備戰計畫，他說：「因為過去訓練的效果不錯，在5月全大運前或許移地或者在台灣訓練，5月底參加地中海的比賽，奧運前會做一次到日本或高地移地訓練，原則上以在台灣的訓練為主再輔以短期的移地訓練，像一月底到日本的移地訓練感覺效果就不錯。」