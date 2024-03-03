滑冰世青賽／華麗的聲光效果 蔡玉鳳：很享受這樣的舞台

暌違7年，世界青年花式滑冰錦標賽重返台北小巨蛋，中華民國滑冰協會與展逸國際企業、台灣藝能工程，強強聯手開創不一樣的賽事舞台，在開幕典禮跟閉幕群星嘉年華，呈現華麗壯闊的聲光效果，打造一場體育競技結合娛樂藝術的力與美饗宴。

「燈光真的很有趣，很享受這樣的舞台。」我國花式滑冰小將蔡玉鳳擔任群星嘉年華上半場壓軸表演，她表演曲目採用台灣金曲歌后A-Lin的「Romadiw一起來唱歌」，服裝則以原住民裝扮，並加上一些個人巧思，她非常開心完成這場表演。

她覺得群星嘉年華跟比賽氛圍完全不同，用動作、音樂與觀眾互動，感受這首曲子的節奏和歡欣氣息。

本屆世界青年花式滑冰錦標賽背後推手之一，展逸國際企業為台灣在地知名運動休閒娛樂集團，過去執行多項國際或國內頂尖大型賽事，這回初次跨足花式滑冰，雖然是全新領域，但之前在台北小巨蛋累積的賽事操作經驗，有效運用在世界青年花式滑冰錦標賽上。並特別與台灣藝能工程合作，引入演唱會、綜藝娛樂等元素，助世界青年花式滑冰錦標賽一臂之力。

「演唱會燈光音響效果，當然性質上還是不太一樣，我們經過前期溝通，確認燈光，讓這次燈具變化更花俏些，跟傳統不同，感受自然不一樣。」台灣藝能工程總經理吳皇達表示，很開心第一次參與國際滑冰賽事，由於競技這部分跟演唱會完全不同，所以設計切入點更細膩。

他指出演唱會注重舞台效果，對燈光師來說，「燈光進來角度很重要，不能直直對任何表演者，或者是進退場工作人員，眼睛不能刺眼，所以這次燈具懸吊在小巨蛋上面，採垂直，不會是45度角，電腦式的追蹤燈，也都是90度或75度，盡量減少冰面反光，冰面一定會有微亮感，但盡量去減少，這些細節都跟演唱會完全不同。」

吳皇達坦言另一個最大不同在於演唱會，都有時間彩排，中間再來修正調整，但世青滑冰主軸仍是競賽，許多臨時狀況，燈光老師臨場反應要很快，他說，「確實是滿大挑戰，所以燈光老師在控台不是只有耳朵打開，眼睛也要看很快，立刻去反應。加上比賽時間是從很早到很晚，時間很緊湊，這是很大考驗，對我們來說也是另一種經驗學習。」他很高興能幫助這場賽事圓滿落幕，為台灣體育運動盡分心力。