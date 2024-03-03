滑冰世青賽／丁子涵受邀群星嘉年華演出 大學將攻讀食品專業

世界青年花式滑冰錦標賽今天落幕，台灣花滑一姐丁子涵受邀參加群星表演嘉年華，透過演出與音樂闡述墨西哥畫家人生；蔡玉鳳選用的歌曲和服裝則呈現原住民風，俏皮舞蹈也讓人印象深刻。

2024世界青年花式滑冰錦標賽賽程昨天全數結束，今天在台北小巨蛋舉辦群星表演嘉年華，讓觀眾一睹各國選手精心設計演出，而這次代表台灣出賽的青年組李宇翔、蔡玉鳳，以及成年組選手丁子涵、林芳毅，都在閉幕式表演亮相。

丁子涵過去在台灣舉辦的2016年四大洲花式滑冰錦標賽，就曾有在閉幕演出的經驗，她這次受邀參加世青賽閉幕表演，在備戰3月中世錦賽同時，特別花了1個月時間練習。

目前就讀西松高中的丁子涵，因課程的緣故，接觸到墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）故事，而卡蘿雖因車禍造成行動不便，卻依舊積極創作，也讓曾在滑冰路上經歷受傷和挫折的丁子涵有所啟發。

丁子涵透過花滑技巧和卡蘿紀錄片的音樂，闡述卡蘿人生，並仿造卡蘿招牌造型，在頭部別上自製的玫瑰花裝飾，並在表演過程加入墨西哥傳統舞蹈常見的扇子作為道具。

丁子涵受訪時表示，世青賽是個非常盛大的場合，希望呈現最好的一面，因此特別請加拿大編舞師協助，花了約1個月時間排練，「備戰世錦賽，賽前會非常密集訓練，但偶爾會有疲憊感，能夠練一下表演曲、轉換心情，感覺很不錯。」

丁子涵今天給自己打了8.5分（滿分10分），她表示，雖然剛開場有點小失誤，「但這次表演放鬆很多， 比較可以跟觀眾互動，情緒也做得很到位。」

至於台灣小將蔡玉鳳選用歌手A-Lin歌曲，一襲紅色表演服上鑲有不少亮片，搭配髮飾，充滿濃濃原住民風，在冰上俏皮的舞蹈，更展現其活力的一面。

相較於比賽，蔡玉鳳今天更享受於表演當中，她表示，「真的很有趣，跟比賽感覺完全不同，今天表演沒什麼壓力，就享受觀眾歡呼聲。」

花滑一姐丁子涵想念食品科學 盼推健身食品品牌

台灣花滑一姐丁子涵除了想在冰上闖出一片天外，目前就讀台北市西松高中的她，有意未來大學出國攻讀食品科學相關科系，希望將來能打造屬於自己的品牌、販賣健身食品。

今年2月剛滿18歲的丁子涵，過去不僅是第1位晉級世青賽長曲的台灣本土女子選手，去年亞洲花式滑冰錦標賽更奪得成人女子組銀牌，今年再戰2024年四大洲花式滑冰錦標賽則締造個人最佳，以第10名作收。

丁子涵3月中即將參加在加拿大舉行的世錦賽，今天受邀參加在台北小巨蛋舉行的世界青年花式滑冰錦標賽群星表演嘉年華，她受訪時表示，上一次參加世錦賽因短曲項目表演未能在時間內完成，錯失晉級機會，希望這次能晉級長曲項目，以彌補前次的遺憾。

在世錦賽過後，就讀西松高中國際文憑IBDP雙語實驗班的丁子涵，預計將重心移往學校，有意出國就讀大學的她，目前已有英國倫敦國王學院（King'sCollege London）、加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）等學校向她招手，但一切還得5月會考過後才能明朗。

丁子涵表示，平時主修生物、化學等課程，她透露，國中起就對保健、營養食品有興趣，希望大學時能攻讀食品科學相關科系，研究加工和研發部分，期待未來打造屬於自己的品牌，販賣健身食品。