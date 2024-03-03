滑冰世青賽／李宇翔16名創最佳績

我國男子花式滑冰小將李宇翔，世青賽男子長曲獲得高分。記者曾原信／攝影 2024世界青年滑冰錦標賽昨天告一段落，壓軸登場的男子長曲，南韓未來之星徐玟圭雖然在分數上不如日本混血名將中田璃士，但在長短曲成績加總後以230.75分拿下南韓男子選手在世青賽個人賽的首面獎牌也是金牌，至於我國選手李宇翔則是以193.26分排名第16名作收，同樣創下我國男子史上最佳排名。

年僅15歲的徐玟圭與中田璃士是亞洲新生代的男子滑冰好手，兩人去年就攜手包辦了3站大獎賽冠軍，而這次世青賽他們也與斯洛伐克哈加拉、法國皮托上演激烈的競爭，在日前的短曲賽事中就包辦了前4。

不過在昨天的長曲中，倒數第4位登場的中田璃士搶下151.71分的高分，帶給徐玟圭等人相當大的壓力，在哈加拉、皮托最終總分都未能超越中田璃士的情況下，壓軸登場的徐玟圭卻展現強大抗壓力，在長曲拿下150.17分，以總分230.75分險勝中田璃士的229.31分，為南韓搶下世青賽男子個人賽史上首面獎牌，且就是一面金牌。

至於我國好手李宇翔昨天在長曲項目，儘管在三周半跳時遭到扣分，不過最終也拿下個人賽季最佳的126.73分，總分193.26分排名第16名，超越曹志禕過去創下的18名，成為我國男子史上排名最佳的選手。

在長曲完賽後李宇翔一度掩面露出驚訝表情，他表示並未預期自己能夠把所有動作穩定執行，並突破190分的門檻，而最後一次參加青年組賽事的他，接下來也將在成年組力求突破，並放眼2026年冬季奧運會參賽資格。