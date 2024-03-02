滑冰世青賽／徐玟圭摘南韓史上首金 李宇翔創我國最佳

2024世界青年滑冰錦標賽在今天舉行最後一天賽事，其中壓軸登場的男子長曲，最終南韓15歲未來之星徐玟圭拿下150.17分，雖然未能超越日本混血名將中田璃士的151.71分，但加上短曲分數後，徐玟圭以總分230.75分拿下南韓選手在世青賽男子個人賽的首面獎牌也是金牌，至於我國好手李宇翔則是以第16名作收，同樣創下我國男子選手史上最佳排名。

暌違7年再度在我國舉辦的滑冰世青賽在今天進行最後一天賽事，其中眾所矚目的男子組賽事，南韓徐玟圭與日本中田璃士兩名未來之星的競爭也成為外界關注焦點，其中徐玟圭在日前的短曲中以80.58分領先中田璃士的77.60分。

南韓徐玟圭拿下今年世青賽男子個人賽金牌。記者曾原信／攝影

不過今天登場的長曲，率先出賽的中田璃士拿下了151.71的高分，帶給壓軸登場的徐玟圭相當大的壓力，而最終他雖然拿下低於中田璃士的150.17分，但加總後以230.75分拿下金牌，也是南韓選手在世青賽男子個人賽的首面獎牌。

至於我國好手李宇翔最終則是以總分193.26分刷新自己在國際大賽的最佳成績，並且以第16名成績作收，超越曹志禕，成為我國世青賽史上排名最佳的男子選手。