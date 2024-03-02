聽新聞
test
0:00 / 0:00
德國羽賽／拍退丹麥組合 李哲輝／楊博軒力拚今年首冠
BWF超級300的德國羽球公開賽今天舉行4強賽，我國共有2組人馬登場，其中率先舉行的男雙4張賽，我國組合李哲輝／楊博軒出戰丹麥瑟高（Frederik Sogaard）／克雅爾（Rasmus Kjaer），最終以22：20、21：11直落二勝出，挺進到男雙決賽，並將挑戰今年首冠。
李哲輝／楊博軒去年11月的南韓羽球名人賽曾闖進到決賽，並與我國另外一組男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋上演內戰，最終由李哲輝／楊博軒勝出，拿下兩人合拍以來的第3冠。
至於去年在德國羽賽打進到4強賽的李哲輝／楊博軒，今年再度在此賽事打出佳績，一路過關斬將挺進到4強賽後遭遇第4種子、世界排名第17名的丹麥組合瑟高／克雅爾，儘管在首局一度陷入拉鋸戰，最終由李哲輝／楊博軒以22：20先下一城，但第二局台灣組合從開賽就取得大幅領先，最終也以21：11成功關門，搶下兩人合拍以來的第3張超級300賽決賽門票，將力拚今年首冠。
而晚間我國女雙組合許雅晴／李琬清也將在4強賽登場迎戰中國大陸羅徐敏／李怡婧，力拚兩人合作以來首個超級系列賽決賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言