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德國羽賽／拍退丹麥組合 李哲輝／楊博軒力拚今年首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李哲輝／楊博軒挺進到德國羽賽男雙決賽。 法新社
李哲輝／楊博軒挺進到德國羽賽男雙決賽。 法新社

BWF超級300的德國羽球公開賽今天舉行4強賽，我國共有2組人馬登場，其中率先舉行的男雙4張賽，我國組合李哲輝／楊博軒出戰丹麥瑟高（Frederik Sogaard）／克雅爾（Rasmus Kjaer），最終以22：20、21：11直落二勝出，挺進到男雙決賽，並將挑戰今年首冠。

李哲輝／楊博軒去年11月的南韓羽球名人賽曾闖進到決賽，並與我國另外一組男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋上演內戰，最終由李哲輝／楊博軒勝出，拿下兩人合拍以來的第3冠。

至於去年在德國羽賽打進到4強賽的李哲輝／楊博軒，今年再度在此賽事打出佳績，一路過關斬將挺進到4強賽後遭遇第4種子、世界排名第17名的丹麥組合瑟高／克雅爾，儘管在首局一度陷入拉鋸戰，最終由李哲輝／楊博軒以22：20先下一城，但第二局台灣組合從開賽就取得大幅領先，最終也以21：11成功關門，搶下兩人合拍以來的第3張超級300賽決賽門票，將力拚今年首冠。

而晚間我國女雙組合許雅晴／李琬清也將在4強賽登場迎戰中國大陸羅徐敏／李怡婧，力拚兩人合作以來首個超級系列賽決賽門票。

李洋 羽球 麟洋配

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