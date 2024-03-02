燃燒「格鬥魂」 TAIWAN泰拳隊獲資助參加世界錦標賽

對於體育贊助不遺餘力的愛爾麗集團董事常如山，繼去年亞洲帕拉運動會大方發出600多萬元獎金後，今再捐出20.6萬元資助16位台灣泰拳選手含1名參與UBF拳擊賽事之選手，如願讓他們扛著「TAIWAN」代表隊的名義，踏上即將於3月10至17日在普吉舉行的「世界泰拳錦標賽」的擂台上圓夢，讓這群台灣泰拳勇士有機會在夢想舞台上為台灣爭光。

這項由包括世界泰拳組織（WMO），世界泰拳聯合會（WMBF）和克魯泰拳協會（KMA）等單位在2016年創立「國際武術節」（International & Thai Martial Arts Festival, ITMA），而其中由世界泰拳組織（World Muaythai Organization, WMO）所舉辦的「世界泰拳錦標賽」更是一年一度的國際泰拳亮點賽事。

台灣2018年首次派出選手代表台灣參賽，當年只有1名選手王泰為代表參賽，最終還成為台灣首位世界泰拳冠軍，自參賽以來，大會便認可我們以「TAIWAN」之名參賽並帶著中華民國青天白日紅國旗出場，期間雖然經歷疫情一度停辦，但從去年台灣第四度參賽就創下4金3銀4銅，其中包含2條職業賽冠軍腰帶與1條半職業冠軍腰帶。

今年「世界泰拳錦標賽」即將在10至17日於普吉島舉行，今年台灣隊由大會指定台灣首位WMO女性國際泰拳裁判資格的黃佳璿作為WMO TAIWAN國家代表，同時也是台灣自2018年參與至今首次擁有「國家代表」做為總窗口統籌國家代表隊報名及相關事項，意味台灣正式具備WMO世界泰拳組織成員國身分。

但本次代表隊隊包含選手、教練和裁判等人，從賽前申請公假、經費就四度碰壁，最終就有5人無法克服現實經濟負擔與工作請假的連帶壓力而無緣參賽，而學習泰拳已經有15年的愛爾麗集團董事長常如山，當一聽到這批代表隊為了參賽，不僅要減少上班時間自我鍜鍊外，而且還要全自費參加比賽，也決定伸出援手，決定贊助選手報名費6萬2000元與住宿費用6萬4000元，此外，更再加碼贊助補貼每位選手5000元，總金額共20.6萬元，

全程無給職並四處張羅資源的黃佳璿感動的說：「常董秉持著對格鬥的熱愛，樂見台灣格鬥選手能夠獲得更多的國際賽事機會，常董更加碼鼓勵這次選手，得牌回台再加碼獎金。接獲通知後，大家都備受感動更充滿鬥志，長期幫選手備賽的教練也同時感到欣慰也替高興，感謝常董的善款跟鼓勵，更希望備賽已久的選手們在爭取佳績之外，選手們能卸下負擔好好專注於比賽。」