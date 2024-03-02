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滑冰世青賽／14歲蔡玉鳳23名

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
2024年世界青年花式滑冰錦標賽，我國選手蔡玉鳳在長曲表演跌倒，最後獲得第23名。記者葉信菉／攝影
2024年世界青年花式滑冰錦標賽，我國選手蔡玉鳳在長曲表演跌倒，最後獲得第23名。記者葉信菉／攝影

2024世界青年滑冰錦標賽昨天進行女子長曲項目，並上演兩位未來之星日本島田麻央與南韓申智雅的頂尖對決，最終島田麻央以總分218.36分連續兩年擊敗申智雅摘金，至於我國14歲小將蔡玉鳳則是以總分158.90分、排名第23名。

暌違7年再度在我國舉辦的滑冰世青賽，今年再度吸引來自全球多國的未來之星來台參賽，其中在女子組最受關注的就是2名15歲天才少女日本島田麻央與有「金妍兒接班人」之稱的南韓申智雅間的對決。

在日前的短曲項目中，申智雅就以73.48分領先島田麻央的72.60分，不過昨天島田麻央在長曲繳出145.76分的高分，也帶給壓軸登場的申智雅相當大的壓力，最終申智雅在長曲拿下138.95分，連續兩年敗給島田麻央屈居銀牌。

我國14歲小將蔡玉鳳昨天長曲在後內點冰三周跳時發生失誤跌倒，不過她隨即做出調整讓表演順利完成，最終在長曲拿下102.60分，總分158.90分排名第23名作收。

今天世青賽也將進入男子長曲項目，我國選手李宇翔在短曲拿下66.53分排名第10名，他今天預定下午5點25分登場。

南韓 日本 李宇翔

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