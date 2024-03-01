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滑冰世青賽／頂尖對決再勝申智雅 島田麻央完成2連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
申智雅以銀牌成績作收。記者葉信菉／攝影
申智雅以銀牌成績作收。記者葉信菉／攝影

2024世界青年滑冰錦標賽今天進行女子組長曲項目，在壓軸的最後組別中也上演日本島田麻央與南韓申智雅的頂尖對決，最終島田麻央在長曲拿下145.76分的高分，以總分218.36分擊敗申智雅的212.43分，完成世青賽的2連霸。

近年頻頻在青少女滑冰賽場上上演頂尖對決的日本島田麻央與南韓申智雅，兩人從前年底的義大利杜林大獎賽開始就一路包辦前2名，其中島田麻央包括2次大獎賽以及去年世青賽到今年江原道冬青奧一路摘金，成為申智雅的障礙。

而這次世青賽兩人再度同場競技，在女子短曲項目中，申智雅一度以73.48分領先島田麻央的72.60分，兩人也是在短曲項目中唯二得分超過70分的選手，這也讓兩人在長曲的競爭備受關注。

今天長曲倒數第二個登場的島田麻央，儘管開賽就出現小瑕疵，不過最終仍是拿下145.76分的高分，帶給壓軸登場的申智雅相當大的壓力，而最終申智雅雖然順利完賽，但在等待分數公佈時顯然已知不敵島田麻央，最終她也在長曲拿下138.95分，以總分5.96分的差距敗給島田麻央，連續兩年居銀牌，島田麻央則是完成2連霸。

島田麻央賽後也表示，日前短曲因為緊張表現不如預期，克服緊張也成為今天長曲項目的一大課題，很開心最終能夠順利完成整首曲子的表演。

島田麻央在世青賽完成2連霸。記者葉信菉／攝影
島田麻央在世青賽完成2連霸。記者葉信菉／攝影

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