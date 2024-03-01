滑冰世青賽／蔡玉鳳摔倒仍堅持完賽 賽後盼盡地主之誼

2024世界青年滑冰錦標賽今天進行女子組長曲賽事，我國14歲小將蔡玉鳳雖然在後內點冰三周跳（Triple Flip Jump）部分出現跌倒的狀況導致扣分，不過她隨即調整心情讓表演順利完成，最終也拿到102.60分的成績，長短曲成績總和158.90分，在這次世青賽順利完賽後，蔡玉鳳也表示希望能夠盡地主之誼，帶著美國選手張雪陽（Sherry Zhang）澳洲選手貝絲（Hana Bath）等人一同去逛逛夜市。

年僅14歲的蔡玉鳳去年升上女子青年組後就有不錯的表現，並代表我國在日前參加冬季青年奧運會，而這次世青賽更是她首度以地主身分在台灣參與國際大賽，在日前的短曲項目中她就拿到56.30分順利晉級到長曲，達成賽前教練張偉梓為她設定的目標。

而在今天登場的長曲項目，蔡玉鳳也在地主觀眾的加油聲浪中進場，儘管在進行後內點冰三周跳時出現失誤跌倒，但她隨即作出調整，讓整個表演能夠順利完成，最終拿下102.60分的成績，並獲得滿滿7袋觀眾丟入場內為她喝采的娃娃。

對於結束第一次的世青賽，蔡玉鳳坦言有滿意也有不滿意的地方，儘管出現失誤也能很快調整回來，「對於失誤肯定是會難過，但賽後難過是沒有的，不如把心態快點調整回來，回去後解決問題，至少訓練的內容都有完成，算是比較滿意的地方。」

教練張偉梓則表示，過去一年對於蔡玉鳳來說完成了很多的第一次，尤其從8月開始一路比賽累積了很多經驗以及為下季做準備的動力，「最重要的還是讓她體驗過程，因為沒有經歷過，你告訴她的她不見得能體會。今年開始我們也會轉往歐洲去比賽，增加更多的經驗。」

對於賽季將在世青賽後暫時告一段落，蔡玉鳳也表示，希望利用接下來幾天盡一點地主之誼，「希望能跟一些國外朋友到夜市玩，像是美國的張雪陽、澳洲的貝絲，我們關係都還滿好的，希望帶她們去吃一點東西。」