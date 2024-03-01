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國訓中心新執行長 龔榮堂：努力滿足教練選手需求

中央社／ 台北1日電
新任國訓中心執行長龔榮堂。報系資料照
新任國訓中心執行長龔榮堂。報系資料照

國家訓練中心今天召開董事會，確定執行長一職將由國立體育大學體育長龔榮堂接任，原執行長李文彬因階段性任務完成自請離職。龔榮堂表示，將努力滿足教練和選手的需求。

龔榮堂是棒球員出身，文化大學體育系畢業、運動教練研究所碩士，曾擔任過2004年第2屆世界大學棒球錦標賽的台灣代表隊總教練，以及拿下2006年杜哈亞運棒球金牌的台灣代表隊教練團成員之一。

龔榮堂現任國立體育大學競技學院教授兼體育長一職，他在接受中央社訪問時說，其實國訓中心的教練和訓練是一直長期都有在做的，「未來就算我接任執行長的職務後，也還是會扮演好擔任選手、教練後勤和支援的角色，滿足他們平時所需，創造更舒服的訓練環境」。

龔榮堂表示，本身也是運動員出身，現在到了這個時間點，總很想要再替台灣體育作些什麼，「所以才會想說可以從學術界走到實務界，畢竟競技運動的競爭非常激烈，親自感受一趟才會知道還能幫助選手哪些部分」。

龔榮堂出身於棒球運動基層，曾在國體大競技與教練科學研究所運動生物力學暨動作診斷實驗室攻讀博士學位，不僅為國體大棒球隊引進多項運科檢測系統，也有不少學術發表。

據了解，龔榮堂將先處理好學校事務，預計3月11日正式上任國訓執行長，在此之前將由黃泰源副執行長暫代。

李文彬在2018年接手國訓中心執行長一職，在這段期間內，台灣代表團參加雅加達亞運拿下17金、19銀、31銅，東京奧運斬獲史上最佳的2金、4銀、6銅，去年杭州亞運夠締造19金、20銀、28銅的亮眼成績。

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