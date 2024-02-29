滑冰世青賽／讓小巨蛋結冰兩周 平昌冬奧團隊直呼艱苦

世界青年花式滑冰錦標賽，暌違7年重返台北小巨蛋，為期5天的賽事活動，從賽前籌備製冰不易，賽事期間維護冰面品質，整整兩周結凍小巨蛋，十足大工程。

「這次過程，真的是相當艱苦的一次經驗。」來自南韓的製冰團隊技術總監金東旭拍了拍自個兒大腿笑說，他參與過多場國際大賽花式滑冰場地設施製冰，深深覺得這次台北小巨蛋結冰作業比起過往，真的不容易，但好在小巨蛋的設施佳，中華滑冰協會跟在地工作人員的心態很好、個性親切，所以合作起來，心很暖，才有辦法克服這些難題。

本次世界青年花式滑冰賽，特別邀請南韓平昌冬奧製冰團隊的6名技師，以及運送一台南韓的大洗冰機，搭配小巨蛋原有的兩台洗冰車，三機配合，打造出最高品質的賽事冰面。

金東旭指出小巨蛋兩台洗冰車都很好，唯一美中不足地方在於保養維護，只要再整理一下，效果比這趟帶來的南韓機器還好。

台北小巨蛋是多功能綜合體育館，並非專屬冰上運動使用，所以製冰時，要把室內溫度維持是最困難的地方。金東旭坦言這次賽前又遭逢台北天氣太熱，面臨台灣濕熱氣候，首要得把場館濕度降低，這部分花了不少心力。

冰面的溫度跟厚度，攸關賽事運行，所以製冰團隊必須讓冰面溫度，長時間維持在攝氏零下三至五度，讓冰面不能太硬，也不能太軟，避免影響選手執行跳躍或旋轉動作，而賽事冰層厚度則要保持大概4.5公分厚。

「一般完全製冰大概抓六天，這包含基礎製冰，畫線、LOGO跟上漆，最後結冰等等過程。」金東旭表示，現在國際製冰技術比起過往進步很多，除了冷卻機、除濕機，還有許多器具設備輔助，可以更有效率執行，除製冰工作天數會縮短，成果也更完善。

金東旭非常感謝這次花式滑冰賽工作人員與協會人員的全力配合，願意協助、願意學習、願意一起克服難題，才有辦法如期完工。