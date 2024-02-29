巴黎帕運8月28日登場 體育署核定1.6億元助選手拚佳績

2024巴黎帕拉林匹克運動會將於8月28日-9月8日登場，台灣目前已有3種運動、4名選手取得參賽資格，而體育署也已核定新台幣1.6億元經費，要幫助選手爭取最佳成績。

為培植身心障礙競技運動選手，體育署從2019年12月起展開「備戰期程優化」、「培植潛力新秀」、「提升選手待遇」等策略，逐步強化資源與行政服務措施，讓台灣選手在去年杭州亞帕運摘下4金4銀12銅的好成績。

體育署輔導中華帕拉林匹克總會制定「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，現已遴選8個運動種類27名選手參與備戰，期建立標準化培訓制度，廣納跨領域資源，落實科學化、個人化訓練，以延續及強化輔助選手邁向國際舞台。

體育署副署長洪志昌在接受媒體聯訪時表示，「帕拉林匹克運動會備戰計畫」執行策略包括個別化服務、經費全面支援、國家運動訓練中心協力、訓輔督導輔助及運動科學支援等，其中重點運動桌球、羽球也已規劃3月1日進入國訓中心。

體育署也調整選手日常零用金（含生活津貼）制度，現集訓選手若為大學以上畢業而未就業者，每月可領零用金4.8萬元，大學以下學生選手則可領2.8萬元；儲訓選手若為大學以上畢業而未就業者，其零用金比照勞動部所定基本工資數額給付。