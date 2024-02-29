帕運／體育署1億6千萬支持 我國帕拉選手續搶巴黎門票

2024巴黎帕拉林匹克運動會緊接在巴黎奧運後登場，今年8月28日開幕、9月8日閉幕，我國目前有3個運動種類、4位選手取得參賽資格，接續帕拉選手預計還將參與40場次資格賽、積分賽等，爭取更多站上國際殿堂機會。

目前取得資格的選手包括桌球男將陳柏諺和女將林姿妤、射箭男將曾隆煇和跆拳道男將蕭翔文。教育部體育署表示，已核定帕拉選手備戰及參賽所需經費約新台幣1億6000萬元，以輔助選手爭取最佳成績，並號召國人攜手支持，同心協力制勝巴黎。

為培植身心障礙競技運動選手，體育署於108年12月起，藉「備戰期程優化」、「培植潛力新秀」、「提升選手待遇」等策略，逐步強化資源挹注與行政服務措施，去年杭州亞洲帕拉運動會上我國獲4金4銀12銅，總共20面獎牌的傑出表現，展現初步的推動成果。

鑑於國際身心障礙運動持續朝高度競技發展，體育署業輔導中華帕拉林匹克總會擬定「備戰帕拉林匹克運動會選手分級原則」，並制定「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，現已遴選8個運動種類27位選手參與備戰，期建立標準化培訓制度，廣納跨領域資源，落實科學化、個人化訓練，以延續及強化輔助選手邁向國際舞臺嶄露光芒。

體育署表示，「帕拉林匹克運動會備戰計畫」執行策略包括個別化服務、經費全面支援、國家運動訓練中心協力、訓輔督導輔助及運動科學支援等，其中重點運動種類桌球及羽球代表隊已規劃於今年3月1日起進駐國家運動訓練中心集訓，期應用中心現有資源，導入奧亞運備戰服務經驗及人力，全方位支持選手教練需求，加成訓練效益。

考量生活水平及物價指數等，體育署與國家運動訓練中心已配合113年軍公教人員調薪百分之4政策，調整選手日常零用金（含生活津貼）制度，現集訓選手若屬大學以上畢業而未就業者，每月可領取零用金48000元、大學以下學生選手則可領取28000元；儲訓選手若為大學以上畢業而未就業者，其零用金比照勞動部所定基本工資數額支給，期藉制度優化，讓選手無後顧之憂更專注於訓練。

體育署表示，國際帕拉林匹克委員會（IPC）係以促進帕拉運動員取得優異競賽表現，並透過帕拉運動創造更融合社會為其使命及願景，鄭世忠署長就任時五大政策願景之一即為「鼓勵各族群運動參與」，而為保障身心障礙國民運動權，藉由競技運動落實亦是政策重點方向。體育署呼籲國人，讓我們為帕拉運動員精彩表現喝采，攜手創造更融合的臺灣，同心協力制勝巴黎。