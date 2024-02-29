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滑冰世青賽／李宇翔短曲創本季新高 笑稱緊張到腿發抖

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國好手李宇翔在男子短曲拿下個人本季新高的66.53分。記者林伯東／攝影
我國好手李宇翔在男子短曲拿下個人本季新高的66.53分。記者林伯東／攝影

我國男子花式滑冰小將李宇翔，今天在2024世界青年滑冰錦標賽以地主身分在男子短曲項目登場，最終更是創下66.53分的個人本季最佳成績，順利晉級到長曲項目。李宇翔賽後也透露首度以地主身分亮相，讓他賽前緊張到腿發抖。

去年在全國錦標賽成為我國第一位總分突破200分青年選手的李宇翔，是這次世青賽中我國唯一參賽的男子選手，不過對於第一次以地主身分參與國際大賽，李宇翔也透露其實賽前在休息室時腳已經緊張到發抖。

不過李宇翔也展現大將之風，最終仍是在短曲創下個人本季最佳的66.53分，讓他直言在看到成績時相當驚訝，「比賽前我真的很緊張，畢竟是第一次主場，又是分組最後一個登場，前面都是比我更強的選手，所以我對於成績沒有太大期待，只希望能晉級到長曲，所以看到這個成績我還滿訝異的。」

而與昨天女子組的蔡玉鳳一樣，李宇翔今天也收穫3大袋觀眾在賽後丟下為他喝彩的娃娃，賽後他也強調平時自己就會有收藏觀眾丟下娃娃的習慣，這次回家收藏可能要爆滿了，「過去在國外大概最多就10幾隻，我平時也很喜歡娃娃並當作是一種紓壓，因為每個娃娃對我都是鼓勵。」

談到接下來對於長曲項目的期待，李宇翔則說：「今天前面雖然有一點小瑕疵，但已經是盡力了，接下來一樣就是把最好的表現帶給觀眾，在長曲部分能有穩定發揮。」

而明天世青賽也將進入女子長曲賽程，我國好手蔡玉鳳預計在晚間7點2分登場，她在短曲拿下56.30分排名第16名，至於李宇翔的男子長曲則將在後天舉行。

我國好手李宇翔在男子短曲拿下個人本季新高的66.53分。記者林伯東／攝影
我國好手李宇翔在男子短曲拿下個人本季新高的66.53分。記者林伯東／攝影

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