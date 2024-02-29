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游泳／春季盃台中登場 王冠閎以賽代訓備戰巴黎奧運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
奧運國手王冠閎（右二）將參與春季游泳錦標賽以賽代訓。圖／台中市運動局提供
奧運國手王冠閎（右二）將參與春季游泳錦標賽以賽代訓。圖／台中市運動局提供

為培育游泳運動人才，今年「全國春季游泳錦標賽」自今天起一連5天在台中北區國運游泳館登場，吸引近1200名全國菁英參加，即將代表國家出戰2024巴黎奧運的國手王冠閎也參與出賽。

台中市政府運動局長李昱叡今天代表台中市長盧秀燕出席，歡迎全國菁英齊聚台中，期勉選手爭取佳績，也感謝教育部體育署、中華民國游泳協會與北區國民運動中心全力協助籌備賽事，共同攜手培育游泳人才。

李昱叡表示，台中市積極培育優秀運動人才，持續與中華民國游泳協會、台中市體育總會游泳委員會合作推廣游泳運動，扎根基層，這屆賽事屬全國指標性賽事，台中在地泳隊共計30隊、251名選手報名參賽，鼓勵選手在賽會中發揮最佳實力，展現訓練成果。

中華游泳協會祕書長曾正宗表示，此賽事為今年新春後首度舉辦，參賽人數突破以往，報名參賽踴躍，感謝運動局全力協助，提供完善優質的運動場域，培育游泳優秀人才。

王冠閎表示，目前正積極參賽為以賽代訓，調整體能與訓練，備戰今年奧運，希望達到訓練目標，爭取佳績。

李昱叡強調，台中北區國運游泳館是全國唯一符合國際標準游泳競賽的場館，也是市長盧秀燕在立委任內爭取興建，館內游泳池擁有「一館三池競賽池、跳水池、熱身池」，符合國際游泳聯合總會規範的專用競賽場館，運動局積極爭取辦理國內重要游泳、跳水及水球賽事，提供各界菁英選手競技舞台。

2024巴黎奧運 王冠閎 體育署

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