快訊

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

快改道！ 國1北上3車和貨櫃車追撞 新營交流道至嘉義系統封閉

MSCI新季度生效…台股漲112點收18,966點 台積電跌8元

拳擊／奧運資格賽起跑 陳念琴、黃筱雯領軍拚門票

中央社／ 台北29日電
陳念琴（左）。 聯合報系資料照
陳念琴（左）。 聯合報系資料照

巴黎奧運拳擊首場世界資格賽3月將在義大利登場，台灣拳擊代表隊今晚將啟程，陳念琴黃筱雯將領軍拚奧運門票，2人只要闖進4強，就能如願前進巴黎奧運。

2024巴黎奧運拳擊共有2場世界資格賽，首場將於3月3日至11日在義大利布斯托－阿西齊奧（BustoArsizio）進行，預計發出49張門票，將有28名男子、21名女子選手透過這次機會前進巴黎奧運。

陳念琴去年杭州亞運女子66公斤級摘銅，無緣提前取得奧運席次，歷經2月西班牙國際拳擊錦標賽奪得金牌、增添信心，以及國外移地訓練，已準備好迎接接下來賽事。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，為期超過2週的國外移地訓練，主要鞏固戰術策略，提升穩定性，以陳念琴所屬量級為例，這次奧運資格賽只要闖進4強，就能獲得奧運席次。

柯文明分析，由於先前鎖定假想敵，大多已提前取得奧運門票，只要陳念琴舊傷不要加劇，他相信很有機會搶下席次。

台北市拳擊女將黃筱雯不戰而勝，完成全運會連4屆奪金紀錄。記者侯永全／攝影 曾思儒
台北市拳擊女將黃筱雯不戰而勝，完成全運會連4屆奪金紀錄。記者侯永全／攝影 曾思儒

至於東京奧運銅牌得主黃筱雯在西班牙邀請賽收下銀牌後，選擇回台訓練，教練劉宗泰透露，黃筱雯這段時間都在國訓中心調整，主要透過新進（男青年選手）陪練人員，模擬國際賽對手、進行對練，「目前準備差不多了，只擔心筱雯，希望她不要給自己太多的壓力。」

台灣拳擊代表隊目前已有林郁婷、吳詩儀、甘家葳、賴主恩等4人取得巴黎奧運資格，而這次奧運資格賽除了陳念琴、黃筱雯外，郭怡萱、杜柏緯、李承威也將參賽，希望能為台灣隊再添席次。

拳擊 陳念琴 黃筱雯

延伸閱讀

NBA／征戰巴黎奧運組夢幻隊 傳美國男籃7人核心陣容已定

扯！巴黎奧運「警察維安計畫」失竊 工程師搭火車包包不翼而飛

桌球世團賽／林昀儒扛2勝 男團跟進女團也取奧運資格

拳擊／菲律賓拳王帕奎奧想一圓奧運美夢 遭國際奧會打槍

相關新聞

桌球／莊智淵曬寶貝兒子笑稱獲加持 幫瑪爾濟斯找失主超暖心

「桌球教父」莊智淵日前領軍中華隊桌球男團，征戰2024年釜山世界團體桌球錦標賽，最終奪下銅牌，取得巴黎奧運團體賽門票。莊智淵今天發文曬出兒子寫道：「原來是還有兒子的現場加持。」 中華男團接連擊敗

德國羽賽／王子維傷退 頭號種子周天成3局晉級

屬於BWF超級300系列的德國公開賽本周登場，德國戰功彪炳的我國「一哥」周天成名列頭號種子，首輪雖遇3局苦戰仍出線，和「...

拳擊／奧運資格賽起跑 陳念琴、黃筱雯領軍拚門票

巴黎奧運拳擊首場世界資格賽3月將在義大利登場，台灣拳擊代表隊今晚將啟程，陳念琴、黃筱雯將領軍拚奧運門票，2人只要闖進4強...

時隔12年 北京將舉辦2027年世界田徑錦標賽

2027年世界田徑錦標賽主辦權由北京取得，這項賽事將在時隔12年之後重回北京。世界田徑總會表示，中國是全世界最大的運動消...

滑冰世青賽／從花童變選手 蔡玉鳳晉級長曲獲3袋戰利品

2024世界青年滑冰錦標賽在台北小巨蛋舉行，在第一天賽事中我國小將蔡玉鳳就在女子短曲項目登場，並以56.30分晉級到長曲...

滑冰世青賽／雙人短曲項目 喬治亞組合技壓全場

2024年世界青年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋登場，首日的雙人短曲項目，由喬治亞組合貝魯拉瓦、梅特爾基娜以71.53分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。