F1／巴林站打頭陣周末開戰 新賽季2大看點

F1賽車一級方程式新賽季即將登場！

2024的F1賽季將在本週末展開，照慣例由巴林站打頭陣，排位賽與正賽將在3月2日、3日登場。本季F1有2大看點：衛冕軍紅牛車隊能否繼續保持優勢，其次是七冠車王漢米爾頓下賽季確定轉戰法拉利，梅賓車隊將空出席次，包含紅牛二號車手佩雷斯、法拉利車手小賽恩斯、阿斯頓馬丁老將阿隆索，都可能憑藉本季表現進軍梅賓。

根據《英國廣播公司》報導，F1賽車一級方程式經過一百多天的寒假，以及3天的季前測試，新賽季將在本週末打響，一如往年是由巴林站打頭陣，排位賽與正賽將在3月2日、3日登場，本季同樣是24站、6場衝刺賽，衛冕車隊冠軍仍舊是紅牛，衛冕車手冠軍是紅牛一號車手維斯塔潘。

本賽季F1將有兩大看點，第一個焦點便是紅牛車隊的宰制力，紅牛車隊已經連2年帶走車隊冠軍，強力的賽車研發能力與性能，讓車迷稱之為「火星車」。本季季前測試最快單圈紀錄是由法拉利所保持，但使用的並非是大賽週的輪胎規格，紅牛車隊在最終日的預估模型上，被預測將稱霸排位賽與正賽，火星車新賽季應該還是火星車。

車手市場震盪

第二看點則是車手市場悄悄發生震盪，據《獨立報》整理，本季車手雖然與上賽季末車手陣容相同，但本季車手競爭將會白熱化，原因就是七冠王漢米爾頓季前的重磅轉隊消息。在梅賓車隊打下豐功偉業的漢米爾頓，宣佈將在2025賽季轉戰法拉利，這說明法拉利的二號車手小賽恩斯將失去席位，同時豪門梅賓將空出一席，必然會引發車手市場的流動。

有機會競爭梅賓車手席次的也都不是無名之輩，被老漢取代的小賽恩斯表現其實不俗，可能發生互換戰袍的情況；季末與紅牛合約到期的佩雷斯也很有機會改投梅賓，紅牛車隊認為佩雷斯上季表現需改善，否則將不會續約；阿斯頓馬丁老車手阿隆索此前效力過麥拉倫．梅賓，雖年已42歲，但上賽季表現極為出色，單季8次登上頒獎台（分站前3名），最終以車手榜老四坐收，季末合約到期也可能鳳還巢。

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