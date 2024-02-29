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德國羽賽／王子維傷退 頭號種子周天成3局晉級

聯合報／ 記者曾思儒／台北—魯爾河畔米爾海姆電話採訪
德國戰功彪炳的我國「一哥」周天成名列頭號種子，首輪雖遇3局苦戰仍出線。新華社
德國戰功彪炳的我國「一哥」周天成名列頭號種子，首輪雖遇3局苦戰仍出線。新華社

屬於BWF超級300系列的德國公開賽本周登場，德國戰功彪炳的我國「一哥」周天成名列頭號種子，首輪雖遇3局苦戰仍出線，和「左手重砲」林俊易、蘇力揚及李佳豪分闖16強，列第7種子的「羽球王子」王子維首輪第二局退賽，首輪止步。

王子維透露身體不適，加上後續還有法國公開賽、全英公開賽等重要大事，德國站先退出，希望身體狀況能好轉。

德國公開賽總獎金21萬美金，我國男單在小天領銜下分頭出擊；首輪小天和世界排名47的法國男將卡爾尤（Mark Caljouw）大戰3局，歷時1小時又7分鐘才以21：17、18：21、21：16打下對戰3連勝，第二輪世界排名14的小天將遭遇世界排名41的中國大陸選手趙俊鵬。

名列第3種子的林俊易、蘇力揚和李佳豪也闖過頭關，李佳豪今天第二輪要碰排第8種子的法國兄弟檔小波波夫（Christo Popov）。

女單3名台將，首輪「中租學霸」許玟琪落馬，白馭珀和宋碩芸今天將上演「寶島內戰」，代表8強確定有一位台灣代表。

男雙4組台將也有3組晉級，李哲輝／楊博軒更列第2種子；女雙和混雙各有2組和1組台將晉級，今天都將尋求8強門票。

李佳豪 林俊易 王子維

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