滑冰世青賽／從花童變選手 蔡玉鳳晉級長曲獲3袋戰利品

2024世界青年滑冰錦標賽在台北小巨蛋舉行，在第一天賽事中我國小將蔡玉鳳就在女子短曲項目登場，並以56.30分晉級到長曲項目，而她的好表現也獲得場邊觀眾的熱烈喝采與掌聲，蔡玉鳳更是收穫3大袋觀眾投入的娃娃，讓她直言相當感動。

去年升上女子青年組就有好表現的蔡玉鳳，曾勇奪亞錦賽女子青年組金牌與國際滑冰總會青年大獎賽大阪站銅牌，更是我國史上首位取得冬青奧參賽資格的好手。

而這次在台灣舉行的世青賽也是蔡玉鳳首度以地主身份登場，最終她在短曲項目拿下56.30分的好成績晉級到長曲項目，賽後蔡玉鳳也分享了對自己表現的評價，她說：「對於整體曲子完成度非常滿意，但有一些小細節有所不足，特別是第一個跳需要更俐落，整體步伐可以更深遠。相信自己仍有很大的進步空間。」

表演結束後，場邊觀眾也投入將近3大袋的娃娃至場中，她特別談到：「7年前我只是撿娃娃的小花童，如今成為中華代表隊的選手，這樣的轉變讓我很感動。然後喜歡在主場能夠聽到更熱情的歡呼聲，也希望讓更多的人欣賞到我喜愛的運動。」