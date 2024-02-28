滑冰世青賽／陳建仁鼓勵中華小將 蔡玉鳳晚間登場 

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聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界青少年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋揭開序幕。記者蘇健忠／攝影
世界青少年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋揭開序幕。記者蘇健忠／攝影

2024世界青少年花式滑冰錦標賽今天上午舉行開幕典禮，邀請到行政院院長陳建仁、國際滑冰總會代表蘇珊娜（Susanna Rahkamo）、中華民國滑冰協會理事長洪調進一同為賽事揭開序幕，而今天晚間我國小將蔡玉鳳也將在女子短曲賽事登場。

世界青少年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋揭開序幕。記者蘇健忠／攝影
世界青少年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋揭開序幕。記者蘇健忠／攝影

這次代表國際滑冰總會出席開幕典禮的蘇珊娜，在致詞除了鼓勵選手在場上能有活躍表現，也感謝台北籌備委員會對本次賽事的付出，更肯定台北做為主辦城市的活躍風情，「台北充滿活力與現代魅力，體現傳統與創新的完美融合。」

世界青少年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋揭開序幕。記者蘇健忠／攝影
世界青少年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋揭開序幕。記者蘇健忠／攝影

本次賽事有兩位中華小將蔡玉鳳、李宇翔，首次以地主隊身分出賽，行政院院長陳建仁出席開幕典禮特別介紹兩位選手，並期許中華小將拿出好表現，「希望他們都能拿出最佳的表現，留下最好的成績。」

這也是我國繼2017年後，第二次舉辦世界青少年花式滑冰錦標賽，集結45個國家，共187位滑冰選手，在台北小巨蛋冰上爭鋒，項目包含青年男子組、青年女子組、青年雙人組及青年滑冰組，賽事28日起為期五天，在台北小巨蛋舉行。

花式滑冰

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