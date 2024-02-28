滑冰世青賽／陳建仁鼓勵中華小將 蔡玉鳳晚間登場
2024世界青少年花式滑冰錦標賽今天上午舉行開幕典禮，邀請到行政院院長陳建仁、國際滑冰總會代表蘇珊娜（Susanna Rahkamo）、中華民國滑冰協會理事長洪調進一同為賽事揭開序幕，而今天晚間我國小將蔡玉鳳也將在女子短曲賽事登場。
這次代表國際滑冰總會出席開幕典禮的蘇珊娜，在致詞除了鼓勵選手在場上能有活躍表現，也感謝台北籌備委員會對本次賽事的付出，更肯定台北做為主辦城市的活躍風情，「台北充滿活力與現代魅力，體現傳統與創新的完美融合。」
本次賽事有兩位中華小將蔡玉鳳、李宇翔，首次以地主隊身分出賽，行政院院長陳建仁出席開幕典禮特別介紹兩位選手，並期許中華小將拿出好表現，「希望他們都能拿出最佳的表現，留下最好的成績。」
這也是我國繼2017年後，第二次舉辦世界青少年花式滑冰錦標賽，集結45個國家，共187位滑冰選手，在台北小巨蛋冰上爭鋒，項目包含青年男子組、青年女子組、青年雙人組及青年滑冰組，賽事28日起為期五天，在台北小巨蛋舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言