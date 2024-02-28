桌球／宏道基金會協助媒合 林昀儒獲企業贊助100萬元

財團法人宏道運動發展基金會今天再度成功媒合企業贊助選手，由益航集團董事長郭人豪贊助100萬元贊助金給予桌球好手林昀儒，這也是宏道基金會成功媒合的第9家企業。

郭人豪過去一直都有在關心家境清寒的學生，也捐贈獎學金鼓勵向學，熱心公益且支持教育及體育，這次在宏道基金會董事長林鴻道安排下，對於贊助林昀儒這件事，他二話不說馬上答應。

郭人豪表示，其實在6年前就已經贊助過林昀儒，近幾年看到林昀儒在國際賽事上的表現，對台灣的年輕一輩有如此優秀成績感到開心，所以如果他能盡一點心力，讓這些年輕人有更好的訓練及參賽條件，何樂而不為。

林鴻道表示，林昀儒是他從小看到大，第一次看到林昀儒的時候才唸小學，但發現他很有天份，所以就在想應該要怎麼幫助他，再加上他是個很努力的選手，經過這麼多年，大家也都看到他的優秀表現，在國際上已經可以說是佼佼者，成為各國好手的勁敵，相信林昀儒的表現一定不只如此，持續向奧運巔峰金牌邁進。

林昀儒最近在世錦賽桌球男子團體賽拿下銅牌，這是中華隊相隔10年後再度奪牌，不只終結獎牌荒，也讓桌球男團拿下奧運門票，常年在外征戰的林昀儒光是機票費就很可觀，這次能獲得企業贊助，他非常感恩郭人豪董事長的支持。

林昀儒也提到，林鴻道主席從小就很照顧他，不只關心他練習的狀況，也經常詢問他是否有什麼需求，他看到林鴻道長期在贊助優秀選手，從小栽培潛力新秀，現在他自己有一點點能力，他也想學習主席的精神回饋社會，所以從去年開始在父親及各方的協助下舉辦明日之星蝴蝶盃桌球錦標賽，今年已經是第二屆，也希望能幫台灣挖掘出更多更好的桌球選手，而他自己也會繼續努力，在接下來的賽事會盡全力做到最好。