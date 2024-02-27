足球／台中藍鯨5度奪冠 盧秀燕今表揚讚城市的榮耀 

近年台中市力推足球發展，積極培育優秀人才，台中藍鯨女子足球隊也不負眾望，成功拿下「2023台灣木蘭足球聯賽」總冠軍，也是隊史第五座聯賽冠軍金盃，團隊表現績優，台中市長盧秀燕特別邀請球隊於今天市政會議公開表揚，總教練呂桂花代表獻上榮譽的冠軍金盃及全隊簽名球衣，盧秀燕也盛讚藍鯨是台中之光、城市的榮耀。

盧秀燕表示，市府連年支持台中藍鯨代表台中市參賽，球員必須忍受在日曬雨淋的天候下接受考驗，奮戰不懈的合作拚戰精神更令人感動，感謝教練、球員與隊職員的付出及努力，今年8月台中藍鯨也將代表台灣參加2024亞洲女子俱樂部錦標賽，登上國際舞台與亞洲勁旅一較高下，期盼台中藍鯨持續發光發熱勇奪佳績，為國家與城市爭取榮耀。

運動局長李昱叡指出，「台中藍鯨」表現優異，106年至108年、110年及去年五度勇奪全國總冠軍，感謝總教練呂桂花深耕台中，此次奪冠有許多球員表現亮眼，包括隊長蔡明容是賽季守門時間最長、失球率最低的球員；劉千芸則扛起了球隊進攻與防守任務，成為奪冠關鍵角色，出色表現成為球員表率。

呂桂花指出，感謝市府長期的支持，藍鯨女孩一路走來相當不容易，有如此優異的成績除了全隊的努力，也感謝各界相挺，未來台中藍鯨會持續扎根基層，提升足球運動風氣，培育更多優秀人才爭取佳績。

李昱叡進一步指出，市長盧秀燕相當重視足球運動發展，上任後引進迷你足球深入全市推廣，此外，斥資15.1億的全國首座「台中市國際足球運動園區」，已成功在去年4月動工，正積極興建中。其中規劃設置一座符合FIFA國際標準11人制的天然草皮主競賽場、一座11人制人工草皮練習場，並提供約6,000席觀眾席位以及商業營運空間，屬於國家級重要的運動場館，期盼完工後可舉辦亞洲級足球聯賽等國內、外大型賽事，帶動國家足球發展。