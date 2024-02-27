排球／剛果210公分長人想歸化！有望成我國最高排球員

112學年大專排球聯賽（UVL）公開一級複賽昨天起在彰化師大點燃戰火，尋求公開男一級3連霸的中原大學，原本就有來自蓋亞那、台灣出生的世大運中華隊國手李尼希米，今年再有身高210公分的剛果外籍生艾力加入，中原教練陳克舟還透露，艾力有心歸化，有機會成為目前台灣最高排球員。

21歲的艾力去年9月從直線距離11124公里外的剛果共和國來台，經過19個小時航程才飛寶島的他提到，選擇來台是因「台灣是很安全的地方」。他成為中原國際商學學士學位學程大一新鮮人，和同膚色的李尼希米一拍即合，李尼希米笑稱艾力就像哥哥，「我可以當他經紀人。」

中原210公分的剛果外籍生艾力成3連霸助力。圖／大專體總提供

球齡7年的艾力，媽媽曾是剛果女籃國家隊成員，他雖同樣成為選手，但選擇的排球在剛果受歡迎程度不及足球、籃球和手球。選擇來台，艾力認為台灣人很友善，食物也美味，尤其喜歡吃炒飯。

身高210公分的艾力笑說，一開始攔網時都習慣性跳太高，現在調整後把重心放在攔網的精準度，和隊友間的磨合也漸入佳境，有機會的也很想打企業排球聯賽。

中原大學教練陳克舟提到，艾力除了高人一等，練球也很認真，「他將會打企業20年排球聯賽，成為我國企排史上最高球員，而且他說他想歸化我國，目前我已在幫他詢問歸化相關事宜。」