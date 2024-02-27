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NFL／2連霸名帥獲聯盟最高薪續約 里德留酋長造王朝

台灣醒報／ 台北報導
NFL酋長隊二連霸冠軍教練里德，即將成為聯盟最高薪主帥！ 美聯社
NFL酋長隊二連霸冠軍教練里德，即將成為聯盟最高薪主帥！ 美聯社

NFL實至名歸的最高薪新約！帶領酋長二連霸的主帥里德據傳將獲得2千萬美元年薪，被認為是聯盟最高薪主帥。NFL主帥薪水通常不公開，外媒透露有6名主帥年薪超過1千5百萬美元，而剛拿下二連霸的名帥里德，正在與酋長協議新約，預期年薪超過其他主帥，里德近5年帶隊4度殺進超級盃決賽，將與旗下王牌四分衛馬洪姆斯逐漸開創酋長王朝。

主帥續高薪合約

權威體育媒體《Bleacher Report》27日凌晨報導，本季成功衛冕NFL冠軍的酋長隊，據傳將與一大功臣、指揮酋長攻防的名帥里德，簽下一紙新大約，由於NFL主帥薪資通常不公開，難以確定確切數字，但權威記者佩利賽羅透露，聯盟約有6名頂薪教練、年薪在1500萬美元上下，而里德這張大約是2千萬美元以上。

里德接手積弱不振的酋長隊後，11個賽季內打進10次季後賽，其中包含8度分區冠軍，選秀取得陣中王牌四分衛馬洪姆斯後，已經是連6年殺進美聯冠軍賽，近5年4次衝進超級盃決賽，總共3次封王。里德在任期間展現高水準的戰術涵養，他能善用可用之兵，幫助酋長從弱旅蛻變為一方豪強。

酋長王朝奠基者

里德繼續執掌酋長教鞭，未來極有希望打破多項教練歷史紀錄。 美聯社
里德繼續執掌酋長教鞭，未來極有希望打破多項教練歷史紀錄。 美聯社

里德攜手馬洪姆斯後、更逐步撰寫酋長王朝，在過去5年之內，酋長逐漸打出極具特色的縱向進攻，馬洪姆斯的平均高空傳球達陣碼數減少，更追求中短程的犀利傳球，轉換到成績上是效果斐然。里德與子弟兵不斷追求突破的配合，顯示高層給出大合約留人是正確之舉。

根據《CBS體育網》補充，里德繼續執掌酋長教鞭，未來極有希望打破多項教練歷史紀錄，生涯季後賽勝場方面，里德僅落後愛國者傳奇教練貝利奇克5勝，里德的生涯勝場也來到歷史第4名。另外，里德更是史上唯一一位率領2隊都拿破百勝的教練（老鷹與酋長），以及唯一一位執教2隊都殺進4次以上聯盟冠軍賽的教練。

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