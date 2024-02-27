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花式滑冰／ISU世青賽明開戰 2將捍衛主場

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
ISU花式滑冰世青賽明天在台北小巨蛋登場，我唯二代表李宇翔（左）和蔡玉鳳將捍衛主場。記者曾思儒／攝影
ISU花式滑冰世青賽明天在台北小巨蛋登場，我唯二代表李宇翔（左）和蔡玉鳳將捍衛主場。記者曾思儒／攝影

7歲就接觸滑冰，14歲小將蔡玉鳳上月經過冬季青年奧運洗禮，明天將和李宇翔在2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽「捍衛主場」，盼在地主冰迷前滑出最好表現，為賽季完美作結。

蔡玉鳳是去年才升上青年女子組，第2場國際賽先在ISU青年大獎賽大阪站奪銅牌，成為獲得冬青奧花滑資格的台將第一人，冬青奧經歷也讓她「回家比賽」增添不少信心。

「冬青奧和世青賽規模差不多，看過冬青奧這麼大的場面，帶給我很多信心，希望這次完美滑出我的表演。」蔡玉鳳透露，除了修正長曲技術，短曲首度放入「3＋3」的跳躍動作，盼明天展開的賽事有完美表現，為今年賽季漂亮作結。

蔡玉鳳偶像是南韓退役名將金妍兒，談吐成熟的她自信說，目標有朝一日登上冬季奧運舞台，奠定屬於自己的滑冰地位。

不同蔡玉鳳才剛展開青年賽，暌違7年在台舉辦的世青賽將是李宇翔最後一場青年組賽事，能以地主身分亮相的他說：「希望能在最後一場青年組比賽取得不錯成績，突破2021年的最佳紀錄，圓滿結束青年組生涯。」

2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽從明天進行到3月3日，吸引全球超過40個會員國選手齊聚台灣，日英混血小將中田璃士笑說，期待比賽結束後在台北走走，首度來台能吃到最想吃的小籠包。

李宇翔 花式滑冰

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