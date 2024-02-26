網球／凱靖國際壯年賽竹南登場 上百選手與會

賽程從22日登場的「2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」，在竹南運動公園網球場進行的賽事將進行到28日，今年賽事吸引上百選手參賽，昨天進行的70歲組男單冠軍戰更激戰三盤，才由孫晟展奪下冠軍，順利抱回1萬元獎金。

2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」總獎金新台幣39萬元，組別男單、女單、男雙和女雙，從30歲組、40歲組、45歲組、50歲組、55歲組、60歲組、65歲組到70歲組，吸引台灣各地好手和外國選手齊聚竹南。

除豐厚獎金，賽事更和國家A級主審的裁判合作，確保了賽事的品質與專業度，將賽事水準與品質到達國際賽事水平，下午大會更貼心準備苗栗名產替選手補給比賽能量，激勵選手士氣。