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網球／凱靖國際壯年賽竹南登場 上百選手與會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽，吸引上百選手參賽。圖／大會提供
2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽，吸引上百選手參賽。圖／大會提供

賽程從22日登場的「2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」，在竹南運動公園網球場進行的賽事將進行到28日，今年賽事吸引上百選手參賽，昨天進行的70歲組男單冠軍戰更激戰三盤，才由孫晟展奪下冠軍，順利抱回1萬元獎金。

2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」總獎金新台幣39萬元，組別男單、女單、男雙和女雙，從30歲組、40歲組、45歲組、50歲組、55歲組、60歲組、65歲組到70歲組，吸引台灣各地好手和外國選手齊聚竹南。

除豐厚獎金，賽事更和國家A級主審的裁判合作，確保了賽事的品質與專業度，將賽事水準與品質到達國際賽事水平，下午大會更貼心準備苗栗名產替選手補給比賽能量，激勵選手士氣。

昨天先由50歲以上的男、女單打決賽登場，其中70歲冠軍賽打得膠著，孫晟展首盤以6：3拿下，第二盤對手賴博以6：3回敬，最終孫晟展才在決勝盤脫穎而出，抱回1萬元冠軍獎金，而亞軍賴博獲得5000元獎金。

70歲組男單冠軍戰上演三盤激戰，最終由孫晟展（右）奪下冠軍，順利抱回1萬元獎金。圖／大會提供
70歲組男單冠軍戰上演三盤激戰，最終由孫晟展（右）奪下冠軍，順利抱回1萬元獎金。圖／大會提供

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