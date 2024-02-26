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花式滑冰／世青賽228登場 日韓小將先喝珍珠奶茶

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
2024 ISU 世界青年花式滑冰錦標賽明天在台北小巨蛋登場，地主唯二代表李宇翔（右二）和蔡玉鳳（右三）今天記者會和日、韓選手分享台灣美食紅豆餅和珍珠奶茶。記者曾思儒／攝影
2024 ISU 世界青年花式滑冰錦標賽明天在台北小巨蛋登場，地主唯二代表李宇翔（右二）和蔡玉鳳（右三）今天記者會和日、韓選手分享台灣美食紅豆餅和珍珠奶茶。記者曾思儒／攝影

睽違7年，台灣再度擔任ISU世界青年花式滑冰錦標賽東道主，迎接全球超過40個ISU會員國選手齊聚台北，28日正式開賽前，包括地主代表蔡玉鳳、李宇翔和日英混血小將中田璃士、南韓新星申智雅等大啖台灣美食，用珍珠奶茶和紅豆餅感受寶島魅力。

申智雅上月冬季青年奧運奪下女子組銀牌，和金牌得主、日本島田麻央將在台北小巨蛋再度對決，她成熟說會將注意力放在自己身上，希望帶來最佳表現，「冬青奧銀牌提升我很多自信，對於這次比賽有表現更好的決心。」

這是申智雅首度來台，她透露有看了許多關於台灣的影片，對第一次的寶島行充滿期待。

日英混血小將中田璃士也是首度來台，他透露目前活動範圍都僅限於比賽場代，但也期待之後有時間到台北走走晃晃，目標吃到台灣最著名的美食小籠包。

中田璃士上月也赴南韓江原參加冬青奧，但青年大獎賽最終決賽奪冠的「混血王子」冬青運發揮沒達預期，世青賽成為雪恥舞台，他說：「冬青奧沒能展現最好實力，這次我想向我的冰迷展現出最好表現。」

2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽28日到3月3日舉行，賽事項目包括青年男子、女子個人賽，青年雙人和青年冰舞，地主14歲小將蔡玉鳳將在青年女子個人賽捍衛主場，李宇翔則是青年男子個人賽的「地主希望」，兩人今天記者會和日、韓好手一起分享珍珠奶茶，略盡地主之誼。

世青賽將是李宇翔生涯最後一場青年組賽事，他透露能在主場出賽，有壓力但也期待，希望比賽中能有最完美的演出。

花式滑冰

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