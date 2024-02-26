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足球／北韓與日本女足將爭奧運門票 羽田機場戒備森嚴

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本女足隊。 法新社
日本女足隊。 法新社

北韓女足代表團昨天晚間飛抵日本，將於2月28日在東京出賽，與日本女足爭奪巴黎奧運的門票。而羽田機場昨晚為此設立專門通道，增加巡邏人員戒備森嚴。

綜合日本放送協會（NHK）、日刊體育報導，這次是繼2017年12月東亞足球錦標賽之後，再度有北韓足球代表團踏入日本國門。

日本政府以北韓開發核武及飛彈為由，對北韓祭出制裁，其中包含原則上不允許持有北韓籍的人入境日本，不過參加國際賽事的運動選手等人則不受此限。

北韓女足選手昨天從沙烏地阿拉伯飛抵東京羽田機場後，身穿紅色大衣揮著手與北韓國旗通過入境大廳。而約200名日本民團、親北韓的僑團「在日本朝鮮人總聯合會」等相關人士，也在機場迎接他們的到來。

羽田機場為此曾派巡邏人員嚴加戒備，並安排專門通道確保一般旅客不會混入北韓女足代表團，也引導北韓女足代表團到指定地點搭乘巴士。

北韓與日本女足本月24日，於沙烏地阿拉伯的巴黎奧運女足亞洲區資格賽最終輪的首戰中，以0比0踢平，2月28日將在東京國立競技場再度對陣。勝方將獲得巴黎奧運的參賽資格。

若兩隊當天在下半場不分軒輊，將透過延長賽或PK大戰一較高下。

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