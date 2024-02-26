快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

電競／「快打旋風6」卡普空盃 台灣選手Kagami奪冠

中央社／ 北26日電
台灣選手Kagami奪冠。電競運動協會臉書
台灣選手Kagami奪冠。電競運動協會臉書

總獎金逼近180萬美元（約新台幣5600萬元）的「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，台灣好手Kagami今天在決賽以3比0擊敗香港選手黃育祥（Chris Wong），抱走冠軍獎盃。

分組賽以龍頭之姿晉級16強，Kagami今天先後擊敗墨西哥選手Kusanagi、韓國選手Leshar，並以3比2險勝香港選手黃育祥，挺進冠軍戰。

面對從敗部晉級的黃育祥，這次Kagami以直落3擊敗對手，拿下卡普空盃（Capcom Cup X）冠軍，進帳冠軍獎金100萬美元（約新台幣3100萬元）。

賽後接受大會採訪時，Kagami透露，很感謝家人的支持參加這個格鬥遊戲比賽，「所以今天才有機會拿到冠軍。」他更開玩笑表示，「當公布獎金有100萬時，我就覺得這座冠軍我拿定了。」

延伸閱讀

UBA／男子組8強27日開打 政大拚晉級虎科大扮黑馬

木棒聯賽／197公分巨投蕭齊先發勝 獲讚「想拚旅外好手的樣子」

台灣選手Kagami奪《快打旋風6》卡普空盃冠軍！holo大神澪帽T加持猛如狼

木棒聯賽／張峻瑋飆速154公里後援關門 穀保晉4強

相關新聞

PGA／拖病體墨西哥並列第3 潘政琮取得全卡資格：謝謝上天眷顧

東京奧運打下歷史性男子高爾夫銅牌的潘政琮，去年因左手腕傷勢缺席美巡賽5個月，今年頭兩站又遭淘汰，但今天墨西哥公開賽「拉尾...

電競／「快打旋風6」卡普空盃 台灣選手Kagami奪冠

總獎金逼近180萬美元（約新台幣5600萬元）的「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，台灣好手Kagami今天在決賽以3比0擊...

羽球／日本川上紗惠奈宣布退休 感謝偶像戴資穎和她合照

日本26歲女將川上紗惠奈今天在個人IG宣布退休，她也曬出去年杭州亞運與戴資穎的合照，並分享自己見到小戴的感動。 川上紗惠奈IG上發文寫道，「首先，我想說聲謝謝，這對我來說很困難的決定，但是時候高

屏東泰拳好手 世界泰拳錦標賽奪1銀1銅 練拳展自信

屏東泰拳好手24歲金紹瑾、26歲吳沛鋆，兩人今年2月2日到5日赴泰國參加世界泰拳錦標（Amazing MuayThai ...

足球／曾於英超奪冠 日本3屆世足國腳岡崎慎司將退休

日本媒體今天報導，2016年隨列斯特城拿下英超冠軍的日本國腳岡崎慎司宣布，將於這個球季結束後高掛球鞋

NFL／遲友駿約滿 比爾應加薪留人

比爾隊華裔安全衛遲友駿（Taylor Rapp）本季結束後1年合約到期，由於比爾主戰安全衛海德（Micah Hyde）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。