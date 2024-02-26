電競／「快打旋風6」卡普空盃 台灣選手Kagami奪冠

總獎金逼近180萬美元（約新台幣5600萬元）的「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，台灣好手Kagami今天在決賽以3比0擊敗香港選手黃育祥（Chris Wong），抱走冠軍獎盃。

分組賽以龍頭之姿晉級16強，Kagami今天先後擊敗墨西哥選手Kusanagi、韓國選手Leshar，並以3比2險勝香港選手黃育祥，挺進冠軍戰。

面對從敗部晉級的黃育祥，這次Kagami以直落3擊敗對手，拿下卡普空盃（Capcom Cup X）冠軍，進帳冠軍獎金100萬美元（約新台幣3100萬元）。

賽後接受大會採訪時，Kagami透露，很感謝家人的支持參加這個格鬥遊戲比賽，「所以今天才有機會拿到冠軍。」他更開玩笑表示，「當公布獎金有100萬時，我就覺得這座冠軍我拿定了。」