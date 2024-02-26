足球／曾於英超奪冠 日本3屆世足國腳岡崎慎司將退休

日本媒體今天報導，2016年隨列斯特城拿下英超冠軍的日本國腳岡崎慎司宣布，將於這個球季結束後高掛球鞋。

法新社報導，苦力前鋒岡崎慎司（Shinji Okazaki）2015-16球季在列斯特城（Leicester City）出賽36場、攻進5球，在拉涅里（Claudio Ranieri）執教的列城拿下英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍的過程中發揮關鍵作用。

現年37歲的岡崎慎司為日本國家隊出賽119場，一共攻進50球，是日本隊隊史上的第3傑。

岡崎慎司是國家隊常客，曾3度代表日本踢世界盃（World Cup），也是日本2011年在亞洲盃（AsianCup）奪冠的成員之一。

岡崎慎司2019年離開列城後，期間曾轉赴西班牙踢球，目前則是效力比利時甲級足球聯賽聖特雷登（Sint-Truiden）。