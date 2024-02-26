體操／世界盃科特布斯站 曾為聖、洪源禧同獲第7

體操世界盃科特布斯站暨巴黎奧運資格賽，台灣好手曾為聖、洪源禧分別闖進今天的跳馬、雙槓決賽，雖沒站上頒獎台但獲奧運積分。總教練林育信評估，他們都有機會搶下奧運門票。

在去年成都世大運拿下跳馬銀牌的曾為聖，今天在體操世界盃科特布斯站決賽，第1次發生嚴重失誤遭扣分0.1分，最後獲得13.966分；第2次跳拿下14.400分，最終平均以14.183分獲得第7。

至於雙槓的洪源禧決賽雖然選擇高難度6.5分的套路動作，但同樣因為發生失誤，執行分只獲得6.966分，最終以總分13.466分排名第7作收。

林育信在接受中央社記者訪問時說道，曾為聖能在這一站闖進決賽也蠻不容易的，「這場比賽很多世界級的好手都參賽，為聖排在第7個出賽多少還是有點緊張和壓力，才會在第1跳發生比較嚴重的失誤。」

至於洪源禧2站下來也獲得30分的奧運積分，林育信任為，接下來還有2場奧運資格賽，只要穩定發揮拚進決賽，取得巴黎奧運資格的機會還是蠻高的。

根據巴黎奧運體操的單項參賽規定，選手必須先在3月參加世界盃埃及開羅站、德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站，以及4月的卡達杜哈站後，從這4站資格賽中擇優3站的積分加總，再扣除已經取得奧運資格的選手後，由取總積分前2名選手獲得奧運資格。