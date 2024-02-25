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高球／鴻海女子錦標賽 日本好手川﨑春花1桿之差奪冠

中央社／ 記者黎建忠台北25日電
日本女子職業高爾夫選手川﨑春花。（TLPGA提供） 中央社
日本女子職業高爾夫選手川﨑春花。（TLPGA提供） 中央社

總獎金100萬美元（約新台幣3182萬元）的TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽，今天在低溫強風下進行第4回合，日籍好手川﨑春花以4天低於標準2桿的286桿、1桿之差奪冠。

舉辦賽事的東方高爾夫球場今天再度遭受約攝氏10度的低溫及強風，全場55名參賽球員僅5人繳出低於標準桿的成績。

出身日本京都的川﨑春花，由於比賽時不論打好打壞，臉上總是掛著甜美微笑，在日本就被稱為京都的「微笑之花」。

不過，川﨑春花今天狀況百出、起起伏伏，差點就笑不出來，她全場僅抓下2次博蒂、吞下7個柏忌，單日繳出77桿，還一度丟掉單獨領先位置，幸好及時回穩最後2洞都保Par作收，順利帶走18萬美元冠軍獎金，賽後還落淚釋放壓力。

20歲的川﨑春花去年在日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）打了32場比賽沒有奪冠，賺進2735萬日幣（約新台幣582萬元），等於光靠今天這場鴻海高球賽的冠軍獎金，就快超越她去年整季的收入。

川﨑春花賽後在頒獎時致詞說，很謝謝主辦單位提供這場好的比賽，「我可以獲得勝利真的很開心，去年有一些不好回憶，這場勝利也當作對大家的謝恩，身為日本人能在有這麼多台灣粉絲的支持，是讓我能撐到最後的原因」。

台灣球員也並非沒有奪冠機會，在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）打拚的小將侯羽桑，前15洞先打完時一度以總桿數-3桿的成績並列領先，只可惜最後3洞吞了2個柏忌，其中在收尾的第18洞，1記約7呎的救Par推桿涮洞而出苦吞柏忌，讓她無緣進入延長賽爭冠。

LPGA 侯羽桑 高爾夫

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