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桌球世團賽／法國直拍天才連退莊、林 中華隊摘銅平隊史

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國17歲的「直拍天才」連退我國林昀儒與莊智淵獨拿2點，中華隊最終銅牌坐收奪銅平隊史最佳紀錄。 歐洲新聞圖片社
法國17歲的「直拍天才」連退我國林昀儒與莊智淵獨拿2點，中華隊最終銅牌坐收奪銅平隊史最佳紀錄。 歐洲新聞圖片社

在昨天拍退強敵德國，闖進暌違10年的世界桌球團體錦標賽4強的中華男團，今天4強賽則是碰上由勒布倫兄弟坐鎮的法國隊，在17歲的法國「直拍天才」費利克斯．勒布倫（Felix Lebrun）連退莊智淵林昀儒下，最終法國就以3：1搶下冠軍賽門票，中華隊則是以平隊史紀錄的銅牌作收。

中華隊首點就派出42歲的莊智淵出戰年僅17歲、世界排名第6名的弟弟費利克斯．勒布倫，相差25歲的兩人過去曾有一次交手紀錄由費利克斯．勒布倫拿下勝利。

今天雙方再度碰頭，老經驗的莊智淵開賽就打出極佳氣勢取得3：0領先，不過費利克斯．勒布倫隨後連拿3分扳平，但莊智淵仍是沈穩應對不斷壓迫對手，回敬一波5：0拉開差距，並以11：5先下一城。

不過接下來3局費利克斯．勒布倫展現速度上的壓迫力，先是在第2局以13：11扳平，接下來兩局也分別以11：8、11：6關門，為法國隊逆轉搶下首點。

第2點中華隊則是由林昀儒登場迎戰世界排名第21名的哥哥艾力克西．勒布倫（Alexis Lebrun），在首局先以12：10拿下後，第2局林昀儒則是在一路落後的情況下逆轉戰局，再次以12：10勝出，第3局林昀儒更是打得艾力克斯．勒布倫自亂陣腳，以11：5直落三勝出，幫助中華隊扳平戰局。

第3點中華隊則由19歲的高承睿出戰世界排名第30名的戈齊（Simon Gauzy），最終遭直落三擊退，法國也以2：1聽牌；第4點雙方都派出排名最高的選手對壘，由林昀儒出戰費利克斯．勒布倫，只可惜最終林昀儒以7：11、10：12、8：11敗下陣來，由法國隊以3：1搶下與中國大陸爭冠的門票。

中華隊 林昀儒 莊智淵

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