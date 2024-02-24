自由車／亞洲場地錦標賽 黃亭茵落後淘汰賽鍍銅

中央社／ 台北23日電
黃亭茵。圖／中華自由車協會提供
黃亭茵。圖／中華自由車協會提供

在印度新德里舉辦的亞洲自由車場地錦標賽，台灣自由車女將黃亭茵今天在女子菁英組的落後淘汰賽，一舉摘下銅牌，締造連2屆皆奪牌的紀錄。

綽號「粉紅小鋼砲」的里約奧運國手黃亭茵，今天征戰女子菁英組的落後淘汰賽，在所有選手集體出發的情況下，每2圈設置一個衝刺點，最後1名到達衝刺點的選手則遭到淘汰。

而黃亭茵則傳出捷報，一舉摘下銅牌，締造連2屆皆奪牌的紀錄，她也在個人社群平台上分享，努力的過程是享受其中的美好，奪牌只是結果中的一個小插曲，「我最愛的還是下場之後，看見每個人對我分享他們的競賽感觸與關心彼此的未來。」最後由日本好手梶原悠未勇奪金牌，香港好手李思穎帶走銀牌。

接下來黃亭茵還將征戰女子菁英組的個人全能賽，包含集體出發賽、7.5公里節奏搶分賽、落後淘汰賽及20公里計分賽，希望能再替台灣力拚1面獎牌。

本屆亞洲自由車場地錦標賽，同時是巴黎奧運的重要積分賽事，不過由於台灣目前尚無室內國際標準場地，因此選手已經於上週啟程印度，提早前來適應場地。

台灣隊總教練楊東蓁表示，台灣選手的精神與教練素質都很優秀，但場地「永遠是台灣選手的痛」，選手常需到國外借場地集訓，他期望台灣能盡快蓋出國際標準場地，假如土地取得困難，也可採複合式共用建築。

自由車 里約奧運 黃亭茵

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