高球／鴻海女子賽第2天 韓國任津希持續領先

中央社／ 台北23日電
TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，韓國選手任津希2天以低於標準4桿的140桿持續領先。圖／TLPGA提供
TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，韓國選手任津希2天以低於標準4桿的140桿持續領先。圖／TLPGA提供

總獎金100萬美元（約3182萬台幣）的TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽今天進行第2回合，韓國選手任津希2天以低於標準4桿的140桿持續領先，台灣好手陳宇茹以1桿之差緊追在後。

在桃園東方高爾夫球場舉行的TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，今天進行第2回合賽事，由於氣溫偏低加上強風來襲，全場僅9人繳出低於標準桿的成績。

世界排名42名的任津希，是這次來台參賽排名最高的選手，她在昨天首回合狂飆67桿，今天表現則不如預期，全場僅抓3博蒂、吞4柏忌繳出73桿。

賽後她接受大會訪問時表示，今天的落差比較大，因為球場風變得更強，「所以開球基本上都歪來歪去，導致第2桿變得很難打。」她透露今天打完後感覺筋疲力盡，會好好休息來面對第3回合。

繳出單日最低69桿的日籍好手川﨑春花，從後9洞下場就獵下老鷹讓她相當開心，打完前2天僅以1桿落後並列第2，被問到獵鷹那一洞，她笑說：「其實有點忘記那一洞怎麼打得了，可能風也幫忙吹了一些距離，所以明、後2天會繼續跟風當好朋友。」

同樣並列第2的台灣好手陳宇茹，今天比賽中一度躍居領先位置，只可惜在第12、13洞接連吞下柏忌，讓她又退居第2。賽後她表示，長桿發揮的不錯，針對風勢的掌握和幾個救球都打得蠻好，後2天會持續保持下去。

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